BUSMEK'ten çömleğin köyüne ziyaret

Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi üyeleri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 140 yıldır çömlekçilik sanatının yaşatıldığı Kınık köyünü ziyaret etti.

Kınık köyünde çömlek atölyelerini dolaşan Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi üyeleri çömlek yapımı hakkında bilgiler alıp köyü gezdi. Kınık köyünde bulunan 3 ton ağırlığında 3 metre 33 santim yüksekliğindeki tek parça çömlekten el yapımı Türkiye’nin en büyük küpünü de ziyaret eden Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi üyeleri Kınık köyüne hayran kaldı. Bilecik’teki gezileri hakkında bilgiler veren Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi Başkan Yardımcısı Reşat Çimsöken, “Bozüyük Şehir Müzesi ile manevi duygularımızı tazeledik. Metristepe’de İnönü Savaşlarının gerçekleşmiş olduğu Kurtuluş Savaşındaki anılarla birlikte, manevi duygularımızın pekiştiği, manevi duygularımızın hat sayfaya çıktığı Ertuğrul Gazi hazretlerini ziyaret ettik. Günyurdu köyümüzdeki batık şehri, batık köyü ziyaret ettik ve çömleğin toprağın tekrar sanatla buluştuğu Kınık köyünde çömlekçi dostlarımızı ziyaret ederek çömlek atölyelerini inceledik" dedi.

Bursa Uludağ Kültür Sanat Eğitim Merkezi Başkanı Gülçin Terece ise, “BUKSEM derneğimiz ve üyelerimizle bu gün güzel bir gezi gerçekleştirdik. Bursa Büyükşehir Belediyemizin desteği ve burada Bözüyük Belediyemizin bizi karşılaması ve sonunda da Pazaryeri Belediyemizin bizi misafir etmesiyle çok güzel bir gün geçirdik. Deneğimiz adına ben tüm belediyelerimize teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” diye konuştu.

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