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(Özel) Sağlık Müdürü müjdeyi verdi: "Sonbaharda eski günlere döneceğiz" Sanayi ve işçi şehri Bursa'da dün yaklaşık 28 bin kişi aşılanırken, bugün rakamın 30 bini aşması hedefleniyor Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "İşçi ya da çalışanlarımızı sağlık tesislerine getirmektense, biz onların ayağına gidip bulunduğu ortamda aşılamaya gayret ediyoruz" Sonbaharda eski günlerimize dönmeyi hedefliyoruz '' Bursa'da şuan itibari ile hedef nüfusumuzun yüzde 45'lik bir oranını aşılamış durumdayız''

İHA

(Özel) Sağlık Müdürü müjdeyi verdi: "Sonbaharda eski günlere döneceğiz" Sanayi ve işçi şehri Bursa'da dün yaklaşık 28 bin kişi aşılanırken, bugün rakamın 30 bini aşması hedefleniyor Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz: "İşçi ya da çalışanlarımızı sağlık tesislerine getirmektense, biz onların ayağına gidip bulunduğu ortamda aşılamaya gayret ediyoruz" Sonbaharda eski günlerimize dönmeyi hedefliyoruz '' Bursa'da şuan itibari ile hedef nüfusumuzun yüzde 45'lik bir oranını aşılamış durumdayız''

Sanayi ve işçi şehri Bursa'da dün yaklaşık 28 bin kişi aşılanırken, bugün rakamın 30 bini geçmesi hedefleniyor. Tüm sağlık ocakları, kamu ve hastanelerinin yanısıra İlçe Sağlık Müdürlükleri'nde aşı seferberliği yaşanırken, vatandaşlar randevularını aldıkları saat diliminde çok kolay ve kısa sürede aşılarını yaptırdılar. Bursa İl Sağlık Müdürü Doktor Fevzi Yavuzyılmaz, sonbahar mevsiminde eski günlere dönmeyi hedeflediklerini belirterek, "İşçi ya da çalışanlarımızı sağlık tesislerine getirmektense, biz onları ayağına gidip bulunduğu ortamda aşılamaya gayret ediyoruz" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece Twitter üzerinden paylaştığı gönderide “İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!” ifadelerini kullandı. Böylece bazı mesleklere sahip ya da belirli bir yaş üstündeki vatandaşlara uygulanan aşılar, çok daha geniş bir boyut kazanmış oldu. Sosyal Güvenlik Kurumunda kaydı bulunan tüm çalışanlar, artık yaşları farketmeksizin aşı başvurusu yapma hakkını kazandığı için bugün sabah saatlerinden itibaren hastaneler ve aile hekimliklerinin yolunu tuttu.
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, şehirde hedef nüfusun yüzde 45'lik kesimin aşı olduğunu belirtti.
Diğer yandan sanayide çalışan işçilerin aşılanması içinde özel ekip oluşturulduğunu ve uygun görülen farikalarda gerekli ortam sağlanarak yerinde aşılanacağını belirtti. Bursa’da sadece Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 saatte 900 kişinin aşı olduğu öğrenilirken gün sonuna kadar, tüm kamuya bağlı hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve özel hastanelerle birlikte 30 binin üzerinde vatandaşın aşı olacağı değerlendiriliyor.
Özel ve kamu çalışanları sabahın ilk saatlerinden itibaren hastane ve aile sağlığı merkezlerinin yolunu tuttu.
Hizmetlerle ilgili açıklama yapan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz Bursa'da vaka görülme sıklığının 100 binde 50'nin altına düştüğünü hatırlatarak, '' Bir dönem bilindiği gibi Bursa'mız tek sarı durumundaydı. Şu anda gene o rakamlara indik. Günlük vaka sayılarımız 200'lerin altında seyrediyor. Tabi bizim hedefimiz bir an önce bağışıklığı sağlayıp bu virüsten olabildiğince kurtulup artık eski normallerimize kavuşmak. Ama eski normallerimize yani insanlarımızın birbiriyle kucaklaşabildiği, büyüklerin ellerini öpebildiği, rahat oturup sohbet edebildiği, maskesiz ve mesafesiz olabileceği duruma gelebilmek adına bir an önce aşılama ve bağışıklama sistemini arttırmamız lazım. Şuanda yoğunluğumuzu, aşı ve bağışıklamaya ayırdık. Bu süreçte de hız kesmeden devam ediyoruz. Yüzde 6070 rakamında bir bağışıklık olduğu zaman toplum bağışıklığının sağlanacağını uzmanlarımız belirtiyor. Biz de bu hızla gidersek bunun Ağustos yada Eylül ayı gibi olabileceği kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz aşı iki kademeli bir süreç. Yani şuanda kullandığımız Biontec aşılarımız özellikle 67 hafta sonra tekrarını yapıyoruz. İkinci aşıdan 15 gün sonrayı bağışıklığın en iyi seviyeye ulaştığı düzey olarak görüyoruz. Ona göre hesaplarsak inşallah sonbaharda daha rahat, daha huzurlu ve mutlu bir sürece girebileceğimizi umuyorum'' dedi.

'' Bursa'da hedef nüfusumuzun yüzde 45'lik bir oranını aşılamış durumdayız''
Bağışlamanın aşılamayla sağlanacağını belirten Yavuzyılmaz, '' Tabi aşı grupları yaşlarla birlikte başlamıştı. En son 40 yaşa kadar düşmüştük. Sonrasında belirli meslek gruplarını da yaş gözetmeksizin bu sürece eklemiştik. Dün itibariyle de sigortalı olan yani sosyal güvence olup çalışma hayatının içinde olan tüm bireylerimizin yaş sınırlaması olmadan aşı programına dahil edilmiş oldu. 40 yaş üzerinde bizim yaklaşık 1 milyon 500 bin nüfusumuz vardı. Bu ilavelerle birlikte yaklaşık 1 milyon 770 kadar hedef nüfusumuz var. Tabi burada bizim aşılamada baz aldığımız ilin total nüfusu değil, hedef nüfusumuz. Şu an itibari ile hedef nüfusumuzun yüzde 45'lik bir oranını aşılamış durumdayız. Total nüfusumuzun belki 3'de birini, hedef nüfusumuzun yüzde 45'inin üzerindeki kısmını aşıladık. Dün itibari ile 27 bin 770 aşı yapmıştık. Bugünkü sayımızın 30 binin üzerinde olmasını bekliyoruz. Şuan an itibari ile 15 binin üzerine çıktı. Gece 24.00'a kadar devam edecek. Aşılamalar kamudaki tüm hastanelerde, özel hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizde devam ediyor. Sabah sekizde başlıyoruz. Gece 24.00'a kadar. Randevu konusunda vatandaşlarımızın özellikle randevu olarak aşılanmasını istiyoruz. Çünkü hem yığılmaları engellemek, hem de lojistik planlamasını daha rahat sürdürebilmek adına. Ama randevu alamamış olup bir şekilde yine kurumlarımıza gelmiş olan vatandaşlarımızın da yine kurum içerisinde oluşturup onları geri çevirmemek için gayret ediyoruz'' dedi.

''İşçi yada çalışanlarımızın ayağına gidip aşılarını yapmaya gayret ediyoruz''
Yavuzyılmaz İhlas Haber Ajansı mikrofonlarından işçi ve çalışanlara da sevindirici haberi vererek sözlerine şöyle devam etti, '' Hatta bugün şöyle bir uygulamaya da başladık. Eğer belirli bir potansiyelin üzerinde işçi çalıştıran büyük fabrikalarımızın aşılarında yerinde organize ederek yapmaya başladık. Onlarla irtibat kuruyoruz. Giderek orada uygun koşullara sahip olanların, bizde gerekli ekip ve ekipmanımızı takviye ederek, gerekirse ambulans desteğini de yanımızda bulundurarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Bursa biliyorsunuz sanayi şehri. Bünyesinde 5 10 bin işçi çalıştıran yerlerimiz var. Bu işyerlerindeki vatandaşlarımızı, işçilerimiz yada çalışanlarımızı sağlık tesislerimize getirmektense, biz onların ayaklarına giderek bulundukları ortamda aşılarını yapmaya gayret ediyoruz. Tüm hak sahibi olan vatandaşlarımızın da en kısa sürede özellikle randevu alarak aşılarını olmalarını istiyoruz. Çünkü bu süreci bağışıklamayla ve bu bağışıklamayı da aşıyla sağlayacağız. Bu bilinçle tüm vatandaşlarımızı aşılanması talep ediyoruz''

Diğer yanda ise, hastanelerde ayrılan aşı bölümlerinde aynı anda 20 kişinin aşı olduğu ve randevuların ise her 5 dakika da bir kabul edildiği öğrenildi.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir vatandaşları aşıya davet ederek, ’’ Bugün itibariyle işçi ve memur bütün sigortalı vatandaşlarımız aşı randevusu alabilecekler. Bugün şuana kadar 900 kişiye yakın aşılanmamız oldu. Fakat aşılamamız gece 24.00’a kadar devam edeceği için 2 bin 500 kişinin üzerine çıkar diye tahmin ediyorum. Randevusuz gelen vatandaşlarımızı da kolaylık sağlıyoruz tabi ama vatandaşlarımızın randevuyla gelmesi aşı sırasında kalabalık olmasını engelleyecektir. Bu konuda vatandaşlarımızın anlayışlı olmasını bekliyoruz. Zaten hastanemizde 20 polikliniğimizi aşıya ayırdık. Aynı anda 20 kişi aşı olabiliyor. 5 dakikada bir de randevumuz var. Günlük bu şekilde kapasitemiz 2 bin 500 kişi. Biz hastanemizde bugüne kadar 72 bin 500 vatandaşımızı aşıladık ’’ dedi.

’’ Lütfen herkes aşıya ’’
Son olarak aşılanmanın önemine değinen Özdemir, ’’ Bu hastalıktan kurtulmak için elimizde yeterince aşımız var. Bugünden itibaren de tüm sigortalı çalışanlarımızı yaş grubu olmaksızın randevu alabiliyorlar. Eğer sevdiklerimizi, kendimizi ve toplumu korumak istiyorsak mutlaka aşı olmamız lazım. Ben sevgili vatandaşlarımıza şunu demek istiyorum, lütfen herkes aşıya’’ dedi.
Diğer yandan Bursa genelinde ise, günlük aşı ortalaması, 89 binden 25 bine yükseldi. Dün itibarıyla Bursa'da bir milyon 300 bin birinci doz, 500 bin de ikinci doz aşı yapıldı. Birinci doz aşısını olup ikinci doz için bekleyenlerin sayısı ise 300 bin oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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