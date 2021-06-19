Proje Hazırlama ve Yönetimi kursiyerleri sertifikalarını aldı

Salgın sürecini fırsata çevirerek birçok eğitim programını hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaşamına dokunmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin eğitim programları kapsamında düzenlenen ‘Proje Hazırlama ve Yönetimi’ kursunu başarıyla tamamlayan 75 kursiyer, Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda sertifikalarını aldı. Yıldırım Belediyesi’nin sosyal medya platformları üzerinden gerçekleştirilen, 8 hafta süren ‘Proje Hazırlama ve Yönetimi’ kursunda katılımcılara fikirlerin projeye dönüştürülebilmesi için gerekli tüm donatıları öğreten Prof. Dr. Bahtiyar Dursun, proje yönetim süreçleri hakkında da detaylı bilgiler verdi. Programın sertifika töreninde kursiyerlerle bir araya gelen Dursun, “Böylesi bir eğitim serisini vatandaşların istifadesine sundukları için Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi ile bu alana ilgisi olan vatandaşların, proje hazırlama yöntemlerine vakıf olmalarına yardımcı olarak tasarlayacakları projeleri daha etkin bir şekilde oluşturmaları için zemin hazırladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu eğitimle katılımcıları, ulusal ve uluslararası hibe projesi veren kurumlara başvuru yapabilecek seviyeye getirerek proje yazma kabiliyeti kazandırmayı hedefledik. Bu bağlamda bir projenin nasıl hazırlanacağını verdiğimiz eğitimde adım adım anlatarak akabinde ulusal ve uluslararası hibe veren kurumların projelerine başvuru ne şekilde yapılır, nelere dikkat edilmeli gibi püf noktalar hakkında bilgiler verdik. Eğer ilerleyen süreçte bu alanda uzmanlaşmak isterlerse proje danışmanlığı, proje yürütücülüğü, proje yönetimi konularında kendilerini geliştirip bu alanda hizmet veren işletmelerde istihdam edilebilirler” ifadelerini kullandı.

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