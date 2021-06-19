Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü

İHA

Çocuğunun kaçan topunu almak isterken dereye düşüp ölümden döndü

Bursa'da bir kadın çocuğunun dereye düşen topunu almak isterken ölümden döndü.
Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesinde bulunan Bağlaraltı Sarıkamış Şehitler Parkına çocuklarıyla hava almaya giden Esra T, (40) çocuklarıyla parkta oynarken çocuğunun topu parkın içinden akan dereye kaçtı. Çocuğunun dereye kaçan topunu almak için mücadele eden kadın 10 metre yükseklikteki duvardan dereye düştü. Burada yaralanan kadının yardımına parkta bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. 10 metre yükseklikteki duvardan halat yardımıyla yaralı kadının yanına inen itfaiye ekipleri yaralı kadını sedyeyle uzun uğraşlar sonunda düştü yerden çıkarttı. Yaralı kadın ambulans Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Serkan Acar güven tazeledi
YEREL HABERLER Serkan Acar güven tazeledi
Dağyenice Ultra Maratonu’na bin sporcu katıldı
YEREL HABERLER Dağyenice Ultra Maratonu’na bin sporcu katıldı
Proje Hazırlama ve Yönetimi kursiyerleri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Proje Hazırlama ve Yönetimi kursiyerleri ...
Kalite büyük ödülü Limak Enerji'nin
YEREL HABERLER Kalite büyük ödülü Limak Enerji'nin
Bursaspor’da ‘Yolsuzluk Komisyonu’ oluşturuldu
YEREL HABERLER Bursaspor’da ‘Yolsuzluk Komisyonu’ oluşturuldu
Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan koku, paniğe neden oldu (2)
YEREL HABERLER Yangında, çuvallardaki patlamayla birlikte yayılan ...
Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
YEREL HABERLER Tutuklanan eş katili, öldürmek için gitmiş
Anne kedi, sesler çıkartarak yavrusunu kurtardı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Anne kedi, sesler çıkartarak yavrusunu kurtardı; o ...
Orman okulu için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Orman okulu için ilk adım atıldı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
YEREL HABERLER Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı
Okulda dehşet saçan kocadan kan donduran ifade "Öldürmek için gittim, kendimi de öldürmediğim için çok pişmanım" Lisede eşini bıçaklayarak öldüren koca tutuklandı
YEREL HABERLER Okulda dehşet saçan kocadan kan donduran ...
Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı, engelli oldu
YEREL HABERLER Başkan Kanar, özel çocuklar için oynadı, engelli ...
Lojistikte entegre hizmet dönemi
YEREL HABERLER Lojistikte entegre hizmet dönemi
Fetih Müzesi’nde tarih kokan sergi “Çelebi Mehmed Dönemi İmâretleri ve Yeşil Fotoğraf Sergisi” açıldı Osmangazi’den Sultan Çelebi Mehmed’e vefa
YEREL HABERLER Fetih Müzesi’nde tarih kokan sergi “Çelebi Mehmed ...
'En Baba' hizmet neferleri
YEREL HABERLER 'En Baba' hizmet neferleri
Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı atladı Şov yapma diyenlere, 'ben Beyaz mıyım? diye takıldı
YEREL HABERLER Yüksek gerileme çıkan kişi, 15 metreden aşağı ...
Kimyasal madde nöbeti Evlerin yanına dökülen kimyasal madde için ekipler nöbette Dumanlar çıkan kimyasal maddeden uzmanlar numune aldı
YEREL HABERLER Kimyasal madde nöbeti Evlerin yanına dökülen kimyasal ...
Kaybolan görme ve işitme engelli kadın, 13 saat sonra bulundu
YEREL HABERLER Kaybolan görme ve işitme engelli kadın, 13 saat sonra ...
Emin Adanur: “Borcun 550 milyon değil, 850 milyon TL olduğunu gördüm”
YEREL HABERLER Emin Adanur: “Borcun 550 milyon değil, 850 milyon TL ...
Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst üste ihracatın yıldızları arasına girdi
YEREL HABERLER Kestane Şekeri üreticisi İlka Şekerleme, 2 yıl üst ...
İş yeri çalışanlarına rağmen kurye motosikletinin çalınma anı kamerada
YEREL HABERLER İş yeri çalışanlarına rağmen kurye motosikletinin ...
100 kişi onun için seferber oldu Eşiyle tarlaya giden 67 yaşındaki Hörü Sarı ortalıktan kaybolunca kurtarmak ekipleri harekete geçti 12 saat sonra sağ olarak bitkin halde bulunan Sarı, hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER 100 kişi onun için seferber oldu Eşiyle tarlaya giden ...
Kahvaltıda yumurta tüketiyorsanız onu içmeyin
YEREL HABERLER Kahvaltıda yumurta tüketiyorsanız onu içmeyin
(Özel) Baba oğul milyonlarca insanın kirini temizliyor Dünyanın kesesi Bursa'dan gidiyor
YEREL HABERLER (Özel) Baba oğul milyonlarca insanın kirini ...