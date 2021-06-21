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Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek

DHA

Erdoğan için yaptığı şarkının geliştirilmesi için Emre'ye destek


Yasin KESKİN/KARACABEY,(Bursa), (DHA)BABALAR Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yoluyla gerçekleşen buluşmaya katılan Karacabeyli Emre Çelik (21), Erdoğan için bestelediği `Koca Yürekli Adam´ isimli şarkıyı seslendirdi. Erdoğan´ın beğenip geliştirilmesini istediği şarkıyla ilgili, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, destek sözü verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları'nca düzenlenen 'Gençlerle En Baba Buluşma' adlı çevrim içi programda, 81 ilden yaklaşık 700 gençle bir araya geldi. Programa katılan Karacabeyli Emre Çelik, Erdoğan´a yazdığı şarkıyı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik´in yazıp seslendirdiği şarkıyı çok beğenirken, yaptığı açıklamada, "Bu şarkının daha çok zenginleştirilip güçlü hale getirilmesi gerekiyor. Daha sonra CD´sini gönderirsen, biz de arabamızda dinleriz. Hatta seçim kampanyamız için hazırlığını yaparız. Biraz daha zenginleştirip, çoğaltman lazım. Gerekli destekleri sağlarız. CD´yi senden en kısa zamanda bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.
Program sonrası Emre Çelik ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları üyeleri de Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan´ın konuğu oldu. İlçe Belediye Başkanı Ali Özkan, yaptığı açıklamada, "Gerçekten bizleri çok heyecanlandıran bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız ile 81 ilden 700 gencimiz, 'Babalar Günü' nedeniyle video konferans yoluyla bir araya gelmişti. Karacabey´den Emre Çelik kardeşimiz de ilçemizi temsilen bu toplantıya katıldı ve böylece Karacabeyli gençlerimizi ve ilçemizi güzel şekilde temsil etti. Emre Çelik kardeşimizle Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir diyalogları oldu. Emre, müziğe meraklı bir kardeşimiz. Buluşmada, Sayın Cumhurbaşkanımız için hazırladığı, bestesi ve güftesi kendisine ait bir parçayı seslendirdi. Gördüğümüz kadarıyla Cumhurbaşkanımız da bu şarkıdan çok mutlu oldu, keyif aldı. Emre´nin bu parçayı geliştirmesini ifade etti. Bu noktada biz de Emre Çelik kardeşimize ve onun ekibine her türlü desteği sağlamayı düşünüyoruz. Gençlik, bizim en çok önem verdiğimiz konulardan bir tanesi" diye konuştu.
'BİZLER İÇİN ONUR VERİCİ'
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Berk Yigen ise, "Öncelikle gençlik kolları olarak mutluyuz, gururluyuz. Emre kardeşimizin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bu vesileyle, ilçemizin çeşitli alanlarda faaliyetlerini göstermek bizler için onur verici. İnşallah bu bir başlangıç, diğer arkadaşlarımız da ekibe dahil olacaklar ve daha güzel projelere imza atacağız. Belediye Başkanımız Ali Özkan´a misafirperverliği için ve sağladıkları destek için teşekkür ediyoruz" dedi.
'MÜZİĞE KÜÇÜK YAŞLARDAN BERİ İLGİM ÇOK FAZLA'
Bestesi ve müziği kendisine ait olan `Koca Yürekli Adam´ı seslendiren Emre Çelik de şunları söyledi:
"Bu tecrübe, benim için gurur verici. Ülkemizdeki birçok genç için Cumhurbaşkanımıza şarkı söylemeyi geçtim, kendisiyle sohbet etmek bile hayaldir ve bu, benim için çok onur vericiydi. Tabii bu süreç yalnız başına olmadı. Ekibimiz, yönetimimiz ve başkanımıza aynı zamanda teşekkür ediyorum. Bu burada kalmayacak, ileriki süreçlere aktaracağız. İnşallah, her şey için hakkımızda hayırlısı olur. Aslında başta ufak bir dörtlüğüm vardı. Sonra ekiple bir araya geldik, geliştirdik. Küçük kayıtlar aldık. Daha sonra istediğimiz hale geldiğinde, Cumhurbaşkanımızla paylaşmış olduk. Gitar başta olmak üzere telli aletlere ilgim fazla. Müziğe küçük yaştan beri ilgim var ve bunu daha da ileriye götürmek istiyorum. Meslek olarak müzik yapmak isterim. Müzikle iç içe olmak, büyük keyif aldığım bir şey. Boş vakitlerimde gitar hep elimde oluyor. Çalıyorum, şarkılar söylüyorum, besteler yazıyorum. Yayında da saz konusuna değindi Cumhurbaşkanımız. Ben de zaten saz çalmak istiyorum. Kendime güveniyorum, bu konuda da yetenekli olacağımı biliyorum. Allah nasip ederse saz da çalmayı istiyorum."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN
2021-06-21 14:18:12

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