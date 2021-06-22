Giritliler hasret giderdi

Mudanya Giritliler ve Yanyalılar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, Giritli Restoran'da bir araya gelerek hasret giderdi.

Giritya Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik’in önderliğinde Giritli Restoran'da toplanan Girit ve Yanyalılar, uzun zaman sonra bir araya gelmenin sevincini mutluluk yaşadılar. Dernek Başkanı Zehra Nur Biricik'in organize ettiği toplantıya her kuşaktan altmışa yakın dernek üyesi bir araya gelerek yaza “merhaba” dedi. Uzun sohbetler ve Girit'e özgü enginarlı pilav ve irmik helvasının ikram edildiği toplantıda yasaklarında kalkmasıyla birlikte yaz faaliyetleri görüşülerek planlamalarına şimdiden başlanıldı.

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