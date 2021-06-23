Bursa'da DEAŞ'ın Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak görev alan bir kişi gözaltına alındı

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DEAŞ silahlı terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığı görevlileri ile koordineli yapılan çalışmalar kapsamında Bursa'da bulunan Tarım ve Hayvancılık Emiri olan 1 kişi gözaltına alındı.

20142017 yılları arasında DEAŞ Terör örgütünün Suriye ve Irak bölgelerinde Tarım ve Hayvancılık Emiri olarak faaliyet yürüten, 2018 yılında illegal yollardan Türkiye'ye girdiği tespit edilen Irak uyruklu Hacı İdris Muwaffaq Mustafa Muhammad Ali alQassab isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı. Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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