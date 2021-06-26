Sınava girecek engelli gence Yıldırım Belediyesi’nden destek

Yıldırımlıların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak ve kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir şehir inşa edebilmek için mevcut kaynak ve imkânlarını etkili biçimde kullanan Yıldırım Belediyesi; Engelsiz Nakil Hizmeti ile hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara ulaşım desteği sağlıyor.

Sosyal belediyecilik alanında örnek projelere imza atan Yıldırım Belediyesi, ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’ ile yüzleri güldürmeye devam ediyor. Yıldırım Belediyesi’nin ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’ ile engelli ve yaşlı vatandaşlar bulundukları mekânlardan alınarak, gidecekleri kamu kurumlarına ücretsiz taşınıyor. ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’nden faydalanmak için Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’ni arayan Tolgahan Savaş isimli engelli genç, Yavuzselim Mahallesi’ndeki evinden alınarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na gireceği Nilüfer Şehitler Ortaokulu’na götürüldü. Yıldırım Belediyesi personelinin, sınava gireceği sınıfa kadar refakat ettiği Savaş, sınavın ardından da evine bırakıldı. Yıldırım Belediyesi’nin hizmete sayesinde hiçbir zorlukla karşılaşmadan sınavına giren Tolgahan Savaş, ekiplere ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.

Yıldırım Belediyesi olarak insan odaklı hizmet ve projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ diyen bir medeniyetin temsilcileri olarak, insanı önceleyen çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hiç kimsenin kendisini yalnız ve çaresiz hissetmeyeceği bir Yıldırım inşa ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veriyor, her türlü sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. 680 bin nüfusu olan ilçemizde engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın sağlık ve kamu kurumlarına ulaşımı için ‘Engelsiz Nakil Hizmeti’mizi başlattık. Biz, büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdi bizim çok önemli. Yıldırım’da, kimse kimsesiz değil” ifadelerini kullandı.

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