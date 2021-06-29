Gençlere aşı çağrısı İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’dan gençlere aşı çağrısı “Aşı ol, hayatı yakala”

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa’da Covid19 aşılama oranını artırmak için il düzeyinde “Aşı ol, hayatı yakala” mottosu ile aşılama seferberliği başlattı.

Pandeminin bitmesi ve en kısa zamanda eski normallerimize dönmek için tek yolun aşılanma olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz; bu nedenle Bursa’da topyekûn bir aşı seferberliği başlattıklarını belirterek, gençlere 'aşı olmayan annenizi, babanızı, dedenizi ve ninenizi de alarak aşı olmaya gidiniz' çağrısında bulundu.

Yaz sezonuyla birlikte hareketliliğin de artacağına dikkat çeken Dr. Yavuzyılmaz, “İlimizde günlük vaka sayısı 150’in altına düşse de tedbiri elden bırakmamalıyız. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın bitmesiyle tatil planları yapan aileleri, çocukları ile beraber aşı olarak güvenli bir şekilde tatillerini yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Bursa’da hedef gruptaki aşılama oranının yüzde 53 olduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Bu oranı yüzde 6070’lere çekmek istiyoruz. Geçen hafta itibari ile 18 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımız için Covid19 aşı uygulaması açıldı. Hedef nüfusumuzun büyük çoğunluğu gençlerimizden oluşuyor. Bir buçuk yılı geçen bir süredir okullarına gidemeden uzaktan eğitim aldılar. Bu süreçte arkadaşları ile bir araya gelerek spor, sinema, tiyatro gibi toplu aktivitelerde bulunamadılar. Futbol karşılaşmalarını yeşil sahalarda izleyemediler. Gençlerimizi anlıyorum çok sıkıldılar. Tüm bu etkinlikleri yapabilmek ve salgını bitirmek için tüm vatandaşlarımızı ve hedef grubumuzdaki 1834 yaş arasındaki 800 bin gencimizi 'Aşı ol, hayatı yakala' diyerek aşı olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Vatandaşların kamu ve özel hastaneler, ilçe sağlık müdürlükleri, aile sağlığı merkezlerinde aşı olabileceklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Yavuzyılmaz bugünden itibaren de Kent Meydanı AVM, Marka AVM, Korupark AVM, Yıldırım Kaymakamlığı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı olmak üzere beş ayrı yerde kurulan aşı uygulama noktalarında aşılarını randevusuz olabileceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.