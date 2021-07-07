Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da



Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), (DHA) Misli.com 2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Bergama Belediyespor'dan orta saha oyuncusu Ömer Kuşan´ı kadrosuna kattı.

TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, Ömer Kuşan ile 3 yıllık anlaşma sağladıklarını söyledi.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Transfer çalışmalarımız sürüyor. Bugün eksik olarak gördüğümüz orta saha mevkiine transfer yaptık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Yalova Kadıköy altyapısından yetişen 21 yaşındaki Ömer Kuşan, geçtiğimiz sezon Bergama Belediyespor formasıyla 30 maça çıkarken 4´te gol kaydetti.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Karacabey Yasin KESKİN

2021-07-07 15:41:35



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