Kardelen'den 24. şube FSM'ye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardelen'den 24. şube FSM'ye

İHA

Kardelen'den 24. şube FSM'ye

Bursa’nın ünlü kestane şekeri markası ‘Kardelen’ 24. şubesini Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında (FSM) hizmete açtı.
İlka Şekerleme tarafından üretilen Kardelen Kestane Şekeri yeni şubeler ile büyümeyi sürdürüyor. İlka Şekerleme, Kardelen Kestane Şekeri’nin yurt içindeki 24. şubesini, Bursa Nilüfer’deki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda (FSM) hizmete açtı. Bursa’ya özgü lezzetlerden biri olan Kestane Şekeri, İlka Şekerleme’nin 3 farklı markayla, 30 dolayında farklı ürünü pazara sunmasıyla dünyanın birçok ülkesinde tercih ediliyor.
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, FSM Şubesi’nin açılışı sonrasında yaptığı açıklamada, iç pazarda Kardelen ve Yaylacık markaları, dış pazarda da Cardelion markası ile ürettikleri Bursa kestane şekerine olan talebin gün geçtikçe arttığını söyledi. Türkiye’de şubeleri ve bayileri aracılığı ile yüzlerce satış noktasında ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunduklarını ayrıca www.kardelen.com sitesinden de online satış yaptıklarını belirten Akgün, “Şimdi de Nilüfer FSM Bulvarı’nda 24. şubemizi açtık. Böylece müşterilerimize bir adım daha yaklaştık” dedi.
Bursa’nın yerel lezzetini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten Mümin Akgün, pandeminin yol açtığı olumsuzluklara rağmen yurtiçindeki 24. şubelerini hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çeşitli ebat ve türdeki 35 farklı ambalaj ile müşterilerine; online mağazaları, yurt içi ve dışındaki temsilcilikleri ve satış noktaları ile kendilerine ait mağazaları aracılığı ile ulaştırdıklarını belirten Akgün, yeni bir şube açarak hizmet halkasını biraz daha büyüttüklerini dile getirdi. Tüm dünyada etkili olan pandemiye rağmen, 2020 yılında kestane şekeri ihracatlarını arttırarak kendi kategorilerinde İhracatın Yıldızları ödülü aldıklarını da hatırlatan Mümin Akgün, “Tüm zorluklara rağmen, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Aldığımız ödüller çalışma isteğimizi daha da artırıyor. Bildiğiniz gibi kısa süre önce de İDO’nun Güzelyalı İskelesi’nde 23. Şubemizi açmıştık. Şimdi de FSM’deyiz. İlka Şekerleme olarak tüm olumsuzluklara rağmen daha çok üretmeye ve satış kanallarımızı arttırmaya devam edeceğiz” dedi.
Kestane Şekeri ürettikleri İlka Şekerleme tesisinde hijyen ve sanitasyona çok önem verdiklerini ve kalitenin birinci öncelikleri olduğunu da söyleyen Mümin Akgün, firmalarındaki çalışanlarının düzenli sağlık kontrollerinden geçirildiğini ve günlük temizlik kayıtları tuttuklarını belirtti. Çeyrek asırdan daha fazla bir süredir Bursa kestane şekeri üretimi yaptıklarını ifade eden Akgün, “Üretimimizin bütün aşamalarında mikrobiyolojik hassasiyeti ön planda tutuyoruz” dedi.
Fabrikanın ilk giriş noktasında dünya standartlarında hijyen bariyeri bulunduğunu söyleyen Mümin Akgün, üretim kısmına girmek için önce el dezenfektasyonu ünitesinden devamında da hijyen paspasından ve turnike sisteminden geçilmesi gerektiğini belirterek, “Fabrika personelimiz de, tesisimizi incelemek için gelen ziyaretçimiz de bu aşamaları geçmeden içeriye adım atamazlar. Kullandığımız temizlik malzemelerimiz dünya standartlarındadır. Hijyen, sanitasyon ve kalite bizim olmazsa olmazımızdır. Firmamızın uluslararası kalite belgeleri var. Mesela sektörde ilk defa ISO 22000 gıda güvenli yönetim sistemine sahip olan bir firmayız. TSE tarafından verilen FSSC 22000 Belgesi’ni sektörümüzde alan ilk firma olmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da
YEREL HABERLER Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da
Bursa’da tekstil alanında bilim adamlarından örnek çalışma Su kullanılmadan, pamuk lifinin ağartılması ve hidrofilleştirilmesi
YEREL HABERLER Bursa’da tekstil alanında bilim adamlarından örnek ...
Zeytin Dalı'ndan çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Zeytin Dalı'ndan çocuklara bayram hediyesi
ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak
YEREL HABERLER ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak
Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı
Bursa'daki sahte içkiden ölüm davasında emsal karar Yargıtay sahte içkiden ölümü cinayet saydı
YEREL HABERLER Bursa'daki sahte içkiden ölüm davasında emsal ...
Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da
YEREL HABERLER Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da
Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu
YEREL HABERLER Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi ...
Orhaneli Başköy’ü sel bastı
YEREL HABERLER Orhaneli Başköy’ü sel bastı
Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor
YEREL HABERLER Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor
Yıldırım’dan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Yıldırım’dan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti
Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek
Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna ...
Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Bursaspor’da kamp çalışmaları başlıyor
Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı 10 dakikayla 40 bin lira zarardan kurtuldu
YEREL HABERLER Satın alacağı araç noterdeyken alev aldı 10 dakikayla ...
Sanatçıya destek festivali
YEREL HABERLER Sanatçıya destek festivali
Yazlık komşusu 4 kişi aynı otomobilde can verdi Bursa’daki katliam gibi kazada ölü sayısı 5’e yükseldi
YEREL HABERLER Yazlık komşusu 4 kişi aynı otomobilde can ...
O aracın sürücüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER O aracın sürücüsü ortaya çıktı
Polisin şehit hassasiyeti
YEREL HABERLER Polisin şehit hassasiyeti
Hem hurda topluyor, hem sokak hayvanlarına babalık yapıyor
YEREL HABERLER Hem hurda topluyor, hem sokak hayvanlarına babalık ...
Borcu olanlara yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Borcu olanlara yapılandırma fırsatı
Jandarma ekipleri buldukları gebe ineği görünce şaşırdılar
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri buldukları gebe ineği görünce ...
Din görevlilerinden çevre hareketine tam destek
YEREL HABERLER Din görevlilerinden çevre hareketine tam destek