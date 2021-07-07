Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da 4 ölümlü kazaya karışan TIR şoförü: Yan yatırmaya çalıştım ama başaramadım

DHA

Bursa'da 4 ölümlü kazaya karışan TIR şoförü: Yan yatırmaya çalıştım ama başaramadım


Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´nın Kestel ilçesinde freni boşalınca önündeki araçlara çarparak 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı kazaya sebep olduğu gerekçesiyle tutuklanan TIR şoförü Faruk Eskiçırak, duruşmada yaptığı savunmada,  "Zikzak çizerek ilerledim, aracı devirmeyi düşündüm, yan bariyerlere vurdum ama başaramadım" dedi.
Kaza, geçen 12 Mart'ta Kestel ilçesi Barakfakih mevkisinde meydana geldi. Faruk Eskiçırak yönetimindeki 06 CHS 523 çekici ve 18 AAJ 361 dorse plakalı TIR´ın freni boşaldı. Faruk Eskiçırak´ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, önündeki çok sayıda aracı sürükleyerek karşı şeride geçti. Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş'ün olay yerinde ağır yaralanan Recep Göler'in ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği kazada 20 kişi de yaralandı.
Kazadan sonra gözaltına alınan Faruk Eskiçırak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
3 KİŞİ DAHA DAVAYA SANIK OLARAK EKLENDİ
Bursa Cumhuriyet savcılığı tarafından konuyla ilgili hazırlanan iddianamede sürücü Faruk Eskiçırak ile birlikte TIR´ın sahibi S.A.P. ve dorsenin sahibi Y.P. ile lojistik firmasının başşoförü M.A. da soruşturmaya sanık olarak dahil edildi. Cumhuriyet savcısı sanıkların her sanık için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulundu. Hazırlanan iddianame 12. Ağır Ceza Mahkemesi´nce kabul edildi.
'ARAÇTAN İNDİĞİMDE İBRE 100 KİLOMETRE HIZIN ÜSTÜNDEYDİ'
Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Faruk Eskiçırak, tutuksuz sanıklar S.A.P., Y.P., M.A. ile yaralılar, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Faruk Eskiçırak, "Biz kargo taşıyoruz, dorseler ayrı bir yerde dolduruluyor. Biz yükü alıp gidiyoruz. Dorse bakımlarıyla ilgili bir bilgi aktarılmadı. Yaklaşık 17,5 ton kedi kumu taşıyordum. Son rampayı aşana kadar frenlerde bir arıza hissetmedim. Böyle bir durumda başşoförü arayıp bilgi verirdim, onun talimatları doğrultusunda tamir yaptırırdım. İndiğim zaman 40-45 kilometre hızım vardı, araç birdenbire hızlandı. İmdat frenlerini kullandım ancak bir etkisi olmadı. Aracın hava sisteminin boşaldığını hissettim, refleks olarak ilk ayak frenine bastım ancak hiçbiri tutmayınca dörtlüleri yakıp kornaya basarak aracı yolda tutmaya çalıştım. Zikzak çizerek ilerledim, aracı devirmeyi düşündüm, yan bariyerlere vurdum ama başaramadım. Kaçış rampası da yoktu. Araçtan indiğimde ibre 100 kilometre hızın üstündeydi. Aracı sağ taraftaki boş araziye yönlendirmeye çalıştım ancak ilk araca çarpınca yönüm değişti, diğer araçlara çarptım" dedi.
Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar S.A.P., Y.P. ve M.A., kazayla ilgilerinin bulunmadığını, yaşananlardan ötürü üzgün olduklarını belirterek beraatlarını talep etti.
'AZRAİL GİBİ ÜZERİMİZE GELDİ'
Kazada yaralananlardan M.K. ise kendisinin de 80 tonluk vinç kullandığını belirterek, kaza sırasında TIR'ın sürücüsünü direksiyonun başında göremediğini öne sürdü. TIR hızla üzerlerine geldiğini belirten M.K., "Kaza karşı şeritte ve yol bölünmüş olduğu için önce panik yapmadık ama sonra TIR'ın Azrail gibi üstümüze geldiğini gördük. TIR geldi üstümüze zaten bir şey yapamadık. Ben de vinç operatörüyüm, o yolu çok kullandım. Rampa bitiminden ışıklara kadar yaklaşık 1,5 kilometre mesafe var. Sanığa sormak istiyorum. 80 tonluk aracımın da frenleri patlamıştı, kenardaki refüje sürte sürte aracımı 1 kilometre mesafede durdurdum. Bu sürücü neden böyle yapmamış? Ben kaza sırasında baktığımda aracın içinde onu göremedim, muhtemelen koltuğun arkasına kaçmıştı" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-07-07 19:10:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet ...
Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
YEREL HABERLER Bursa'daki kazada ölenlerin sayısı 5 oldu (2)
Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırdı, çevik kuvvet ...
Ovaakça’da yaralar sarılıyor
YEREL HABERLER Ovaakça’da yaralar sarılıyor
Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
YEREL HABERLER Orhaneli Belediyesi'nden sokak hayvanları için çağrı
Tügva'da tek adaylı genel kurul
YEREL HABERLER Tügva'da tek adaylı genel kurul
Dağ köyleri sele teslim
YEREL HABERLER Dağ köyleri sele teslim
Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor’da
YEREL HABERLER Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor’da
Yüksekte enerji mesaisi
YEREL HABERLER Yüksekte enerji mesaisi
Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da
YEREL HABERLER Ömer Kuşan, TECO Karacabey Belediyespor´da
Kardelen'den 24. şube FSM'ye
YEREL HABERLER Kardelen'den 24. şube FSM'ye
Bursa’da tekstil alanında bilim adamlarından örnek çalışma Su kullanılmadan, pamuk lifinin ağartılması ve hidrofilleştirilmesi
YEREL HABERLER Bursa’da tekstil alanında bilim adamlarından örnek ...
Zeytin Dalı'ndan çocuklara bayram hediyesi
YEREL HABERLER Zeytin Dalı'ndan çocuklara bayram hediyesi
ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak
YEREL HABERLER ULUTEK, Korelilerle robot fabrikası kuracak
Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı
YEREL HABERLER Atatürk heykeline çekiçle saldırıya gözaltı
Bursa'daki sahte içkiden ölüm davasında emsal karar Yargıtay sahte içkiden ölümü cinayet saydı
YEREL HABERLER Bursa'daki sahte içkiden ölüm davasında emsal ...
Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da
YEREL HABERLER Tarık Sezgün, Frutti Extra Bursaspor'da
Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi bulundu
YEREL HABERLER Emekli orman muhafaza memurunun tarlada cesedi ...
Orhaneli Başköy’ü sel bastı
YEREL HABERLER Orhaneli Başköy’ü sel bastı
Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor
YEREL HABERLER Yankı Yemek kaliteden taviz vermiyor
Yıldırım’dan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti
YEREL HABERLER Yıldırım’dan öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti
Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek
YEREL HABERLER Jandarma Komutanlığına Aktaş vekâlet edecek
Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
YEREL HABERLER Kestel Belediyesi sporun ve sporcuların yanında
Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Tarık Sezgün’ü kadrosuna ...