Berkün Eber Üstündağ, Bursa Büyükşehir Belediyespor´da

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Voleybol Efeler Ligi´nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 2001 doğumlu ve 1.90 boyundaki pasör Berkün Eber Üstündağ´ı da kadrosuna kattı.
Bursa´nın Voleybol Efeler Ligi´nde tek temsilcisi olan Bursa Büyükşehir Belediyespor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Takımın başantrenörlüğüne Levent Zoroğlu´nu getiren, Fatih Eren Uğur, Burhan Zorluer ve Serhat Fatih Uzun´u kadrosuna katan Bursa Büyükşehir Belediyespor, son olarak Berkün Eber Üstündağ ile sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezonu İnegöl Belediyespor´da geçiren 2001 doğumlu ve 1.90 boyundaki pasör Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer´in de katıldığı törenle sözleşme imzaladı.
Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Kompleksi´nde gerçekleştirilen imza töreninde Berkün Eber Üstündağ´ın da kadroya dahil olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten Kulüp Başkanı Gökhan Dinçer, "Bursa´nın Efeler Ligi´ndeki tek temsilcisi olarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Berkün Eber Üstündağ´ın da takımımıza katkı sağlayacağına inancım tam" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediyespor´a transfer olduğu için mutlu olduğunu belirten Berkün Eber Üstündağ ise, "Takım arkadaşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediyespor´a yakışır bir mücadele sergileyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Voleybola Halkbank´ta başlayan ve geçtiğimiz sezonu İnegöl Belediyespor´da geçiren Berkün Eber Üstündağ, 2018-2019 sezonunda Anadolu Üniversitesi, 2019-2020 sezonunda ise Halkbank´ta forma giydi. Berkün Eber Üstündağ, 2017 yılında 17 Yaşaltı Avrupa Şampiyonası´nda en iyi pasör seçildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-07-14 11:53:19
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