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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa şehitliklerde duygusal anma

İHA

Bursa şehitliklerde duygusal anma

Bursa Valiliği’nin koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hamitler ve Pınarbaşı Şehitliklerinde anma töreni düzenlendi.
15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin beşinci yıldönümünde, 15 Temmuz şehitleri Bursa’da da farklı etkinliklerle anılıyor. Bursa Valiliği koordinasyonunda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş başta olmak üzere Bursa protokolü ilk olarak Hamitler Şehitliği’ni ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakan protokol üyeleri, ülkenin bağımsızlığı, birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren şehitleri dualarla andı. Bursa protokolünün ikinci durağı ise Pınarbaşı Şehitliği oldu. Burada da tüm şehit mezarlarına kırmızı karanfiller bırakıldı, şehit yakınları ile sohbet edildi. Yapılan duanın ardından şehitlikteki anma töreni sona erdi.
15 Temmuz gecesi yaşanan ihaneti konu alan fotoğraf sergisi de Tarihi Belediye Binası önündeki UNESCO Meydanı’nda ziyarete açıldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının oratoryo gösterisi de beğeniyle izlendi. Tiyatrocular Arif Nihat Asya’nın ‘Dua’ isimli şiirini seslendirdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’nin yakın tarihine kara bir leke olarak yazılan, ancak Türkiye’nin aydınlık geleceği adına bir dönüm noktası olan 15 Temmuz günü yaşananların bir kaç neslin hafızasından hiç silinmeyeceğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “O gün yaşananlar gelecek kuşaklara da anlatarak, birliğimizi, dirliğimizi diri tutmamızı sağlayacak bir bilinç oluşturacaktır. Bu yüzden 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız. Evet, siyasi tarihinin en ağır saldırısını yaşayan ülkemiz için bu tarih; milletimizin varoluş bilincini, kararlılıkla ve canı pahasına ortaya koyduğu bir milat oldu. Artık Türkiye, hiçbir hainin darbeye teşebbüs edemeyeceği ve hiçbir örgütün birliğimizi bozamayacağı kadar güçlü bir ülkedir. Rahmet olsun o gece ve sonrasında hayatını feda edenlere. Selam olsun 15 Temmuz’un tüm kahramanlarına” dedi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, akşam yapılacak UNESCO Meydanı’ndan Demokrasi Meydanı’na kadar sürecek bayrak yürüyüşü ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılacak anma töreni ile tamamlanacak.

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