Başkan Taban'dan bayram mesajı

Belediye Başkanı Alper Taban, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Tüm ilçe halkının bayramını kutlayan Taban, pandeminin henüz son bulmadığını hatırlatarak; sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlattı.

Kurban bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan İnegöl Belediyesi, bayrama hazır. Belediye Başkanı Alper Taban, yazılı bir açıklama yaparak tüm ilçe halkının kurban bayramını kutladı. Taban, mesajında pandeminin devam ettiğini de hatırlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Başkan Alper Taban, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Bizler inançlarına, geleneklerine, köklerine bağlı bir milletiz. Bayramlar bizim kardeşlik duygularımızı perçinler. Bulunduğumuz şartlara şükretme bilinci verir. Geçmişle bugünün arasında sarsılmaz surlarla çevrili gönül fetihleri sunar. Müslüman coğrafyalarda hüzün içinde bayramı karşılayan yüreklere, kabul olmasını temenni ettiğimiz dualar göndeririz. Bu vesile ile tüm ilçe halkımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, adanışın ve teslimiyetin bayramını hakkıyla ihya edenlerden olmayı diliyorum. Bayramın tüm dünya üzerinde barışın hakim olduğu, mazlumun canının yanmadığı, tüm İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve esenliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Pandemide normalleşme sürecinde olmamız bir rehavete sebebiyet vermemeli. Ramazan Bayramımızı evlerimizde geçirmek zorunda kaldık. İnşallah bu salgından en kısa sürede tamamen kurtulacağız. Ancak bu bayramda da tedbiri elden bırakmadan hareket etmeliyiz. Gelinen noktada normalleşme süreciyle birlikte bazı imkanlara erişmiş olsak da halen eski normal seviyesinde olmadığımızı hatırlatmak istiyorum. Bireysel olarak önlemlerimizi alıp kurban bayramımızı sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını en üst seviyede tutarak geçirmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum.”

Öte yandan, Başkan Taban mesajının sonunda geçtiğimiz yıl yapılamayan bayramlaşma töreninin bu yıl pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Taban, “Bayramın ilk günü olan 20 Temmuz Salı saat 17.00’da belediye binamız önünde bayramlaşma törenimiz olacak. Buraya protokolümüzle birlikte tüm ilçe halkımızı da davet ediyorum” dedi.

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