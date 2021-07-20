Bursa'da hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Bursa'da bayramının ilk günü kurban kesmek isterken kendilerini kesen acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine koştu.

Bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar, kendilerine zarar verince hastanelik oldu. Kendi kurbanını kesmek isteyen vatandaşlar, boynuz darbesiyle veya elindeki bıçakla kendini yaralayarak hastanenin yolunu tuttu. Kol ve bacaklarından yaralanan vatandaşlar, gerek kendi araçları ile gerek ise ambulanslarla hastanelere getirildi. Yapılan müdahalenin ardından acemi kasaplar taburcu oldu.

Şu ana kadar çok sayıda vatandaşın acillere geldiğini ifade eden yetkililer ise, gerekli müdahaleleri yapmak için hazırda beklediklerini söyledi. Kimi vatandaş kendi elini veya kolunu kendi keserken, kimi ise başkasının tarafından yaralandığını söyledi.

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