Dağın zirvesindeki bahçesini yaban hayvanlarından böyle koruyor

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan çiftçi, 1200 rakımdaki kiraz bahçesini korumak için ilginç bir yönteme imza attı. Güneş enerji sistemiyle elde ettiği elektrik akımını bahçesinin çevresine kurduğu tellere veren ve 24 saat boyunca radyoyu açık bırakan çiftçi, ürünlerini ayı ve vahşi hayvanlardan koruyor.

İnegöl’ün Kıran Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Akman (37), 1200 rakımlı dağlık alanda bulunan 5 dönümlük kiraz tarlasındaki ağaçlara ayıların zarar verdiğini gördü. Ağaçların dallarının kırıldığını gören Akman, ağaçları korumak için ilginç bir yönteme imza attı. Güneş enerjisinden sağladığı elektrik akımını bahçesinin çevresine çektiği tellere ileten Akman, gelecek yabani hayvanların insan sesini duyduklarında ürktüklerini de düşünerek 24 saat boyunca ses verecek radyoyu tarlasındaki bir ağaca astı. Geçtiğimiz sene kurduğu sistemle ürünlerini yabani hayvanlardan koruyan Akman, “Bu sistemlerle ürünlerimizi koruyoruz” dedi.

Korunma sistemlerinden bahseden Akman, “Bahçemizi ayılardan, domuzlardan ve yabani hayvanlardan korumak için güneş enerjisiyle çalışan elektrikli tel sistemini kurduk. Bu yüksek voltajlı bir elektrik üretimi sağlamıyor. Sadece hayvanı ürkütmek amaçlı küçük voltajlı elektrik üretiyor. Elektrikli tele dokunan hayvan, ürkerek bahçeden uzaklaşıyor. Bahçede 24 saat bekleme şansımız yok. Bu sistemler sayesinde ürünlerimizi koruyoruz. Elektrikli tellerin yanı sıra da radyomuz var. Gündüz saatlerinde biz buradayız. Burada olduğumuzda yabani hayvan gelmiyor. Gece de radyomuzun sesini açıyoruz. İnsan sesi duyan hayvanlar buraya gelmiyorlar. Yabani hayvanlar insan sesinden etkileniyorlar. Bizde böyle bir yöntem bulduk. Bu sistemlerle ürünlerimizi koruyoruz” dedi.

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