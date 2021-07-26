Yanlışlıkla kendini vurunca, evini silah atölyesine çevirdiği ortaya çıktı

Derya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da tabancayla kazara kendini vuran O.P.´in, evinde yapılan aramada çok sayıda silah bulundu. Evinin bir odasında silah tamiri yaptığı belirlenen O.P. ve ortağı M.O.U. gözaltına alındı.
Olay, dün Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi´nde meydana geldi. Evde yanlışlıkla tabancayla kendini vurup hafif yaralanan O.P., kendi aracıyla Çekirge Devlet Hastanesi´ne gitti. O.P. burada tedaviye alınırken hastane görevlileri konuyla ilgili polise bilgi verdi.
Olayın yaşandığı eve giden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, içeride inceleme yaptı. İncelemelerde O.P.´nin, evinin bir odasının silah imalatı yapmak için dekore ettiği tespit edildi. Odada arama yapan ekipler, namlusu değiştirilmiş 7 tabanca, tabancalara ait 12 çeşitli ölçülerde şarjör, 1 av tüfeği ile silah yapımı için yiv set oluşturmada kullanılan aparatlar, hassas ölçüm cihazı olmak üzere toplam 62 materyal ele geçirildi.
Ekipler O.P.´nin ortağı olduğu belirlenen M.O.U.´ya ulaştı. Polis, tedavisi tamamlanan O.P. ile ortağı M.O.U.´yu gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN
2021-07-26 14:47:46
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.