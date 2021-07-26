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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı

DHA

Hırsızlık şüphelisi, gazetecilere terlik fırlattı


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, 12 farklı hırsızlık olayının şüphelisi baba ile 2 kızı, yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerden S.E. (13) kendisini görüntüleyen gazetecilere terliğini fırlattı.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda alışveriş merkezlerinde gerçekleşen 12 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin Orhan E. (43) ile kızları Aleyna Ş. (25) ve S.E. olduğunu belirledi. Şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalanıp, gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen şüphelilerden S.E., kendisini görüntüleyen gazetecilere küfredip terliğini fırlattı. O anlar kameraya yansıdı. Sağlık raporları alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ/
2021-07-26 16:49:19

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