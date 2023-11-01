Beşiktaş'ta Ghezzal'in sakatlık kabusu bitmiyor
Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığından dönerek yeni yeni 11'deki yerine dönmeye başlayan Rachid Ghezzal yine sahalardan uzak kalacak. Gaziantep FK maçında oyuna devam edemeyen Cezayirli, Antalyaspor ve Bodo maçlarını kaçıracak. Ghezzal, geçen sezondan bu yana 38 resmi maçta forma giyememişti
Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 2-0 yenerken ilk yarıda sakatlanan Rachid Ghezzal oyuna devam edememişti. Sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Cezayirli futbolcu, Antalyaspor ve Bodo/Glimt maçlarında forma giyemeyecek.
Ghezzal bu sezon Avrupa Ligi ön elemesindeki 6 maçta ve ligin ilk 2 haftasında forma giyememişti. 31 yaşındaki futbolcu, ağır sakatlık yaşadığı geçen sezon ise ligde 27, kupada ise 3 olmak üzere 30 maçı kaçırmıştı.
İLK SEZONUNA DAMGA VURDU AMA...
Beşiktaş'a 2020-2021 sezonu başında Leicester'dan kiralık olarak gelen Ghezzal, Sergen Yalçın'la kazanılan şampiyonluğa 8 gol, 17 asistle damga vurmuş ve asist kralı olmuştu.
Ghezzal, ertesi sezon 5 gol, 7 asistle oynarken geçen sezonun başında geçirdiği ağır sakatlığın ardından formasından uzak kaldı.
Ghezzal'in Beşiktaş'la 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyor.