Süt fiyatlarında son durum Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ekim ayında 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini 13 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Bu maliyete ortalama yüzde 20 kar eklendiğinde 1 litre çiğ sütün en az 15 lira 72 kuruşa satılması gerektiği ifade edildi. Ulusal Süt Konseyi, son olarak 1 Ağustos itibariyle çiğ inek sütü tavsiye fiyatının destek hariç 11 lira 50 kuruş olduğunu açıklamıştı. Market raflarında ise 1 litre sütün fiyatı 24 lira ile 37.5 lira arasında değişiyor

Aylık olarak çiğ süt maliyeti ve tavsiye satış fiyatları öneren Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ekim ayı için rakamlarını güncelledi.

TÜSEDAD: ÇİĞ SÜT İÇİN FİYAT TAVSİYEMİZ 15 LİRA 72 KURUŞ

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), ekim ayında 1 litre çiğ sütün üretim maliyetini 13 lira 10 kuruş olarak açıkladı. Bu maliyete ortalama yüzde 20 kar eklendiğinde 1 litre çiğ sütün en az 15 lira 72 kuruşa satılması gerektiği ifade edildi.

TÜSEDAD'ın açıklaması şöyle:

"Derneğimiz her ay olduğu gibi, bu ay da piyasada oluşan gerçek üretim girdi fiyatlarını dikkate alarak çiğ süt üretim maliyetini 13,10 TL/lt olarak hesaplamıştır.

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Bu nedenle; sektörü dengede tutacak ve üretim arzının devamlılığını sağlayacak olan 1 litre çiğ süt tavsiye fiyatının; derneğimiz tarafından her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama %20 kar ile açıklanması önerilmektedir.

Buna göre Kasım ayı çiğ süt satış fiyatı 15,72 TL/lt’nin altında olmamalıdır."

USK SON OLARAK 11,5 TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Piyasadaki fiyatı belirleyen Ulusal Süt Konseyi (USK), son olarak temmuz ayında aldığı kararla 1 Ağustos'tan itibaren, çiğ inek sütü tavsiye fiyatının destek hariç 8,5 TL'den 11,50 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti.

MARKETLERDE 24 TL'DEN 37.5 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Zincir marketlerde 1 litrelik tam yağlı süt fiyatları 24 TL'den 37.5 TL'ye kadar fiyatlarla raflarda satışa sunuluyor.

USK'nın 11.5 TL tavsiye fiyatıyla marketlerdeki en ucuz süt fiyatı arasında yüzde 109 civarında fark bulunuyor. 37.5 TL'ye satılan sütle fark ise yüzde 226'yı buluyor.