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        Haberler Dünya Netanyahu: Acı verici kayıplar yaşadık, savaş zafere kadar sürecek

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, zor bir savaşın içinde olduklarını ve bunun uzun süreceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:36 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:36
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        Netanyahu: Zor bir savaşın içindeyiz
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        Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 9 İsrail askerinin daha öldürülmesinin ardından görüntülü bir açıklama yayımladı.

        İsrail Başbakanı, konuşmasında, Gazze'de "çok önemli kazanımlar elde ettiklerini ancak acı verici kayıplar da yaşadıklarını" ifade etti.

        Gazze'deki savaşı "zafer kazanıncaya" kadar sürdüreceklerini söyleyen Netanyahu, "Zor bir savaşın içindeyiz. Bu uzun bir savaş olacak." yorumunda bulundu.

        İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 2 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu. Bu sabah yapılan açıklamada ise 9 İsrail askerinin daha Gazze Şeridi'nde öldürüldüğü belirtilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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