Bursaspor, İsmail Çokçalış'ın sözleşmesini uzattı

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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) BURSASPOR, defans oyuncusu İsmail Çokçalış'ın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 21 yaşındaki sağ bek İsmail Çokçalış'ın 2022 yılında sona erecek olan sözleşmesinin yapılan görüşmeler neticesinde 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin Bursaspor'a ve oyuncuya hayırlı olması dileğinde bulunuldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-07-26 20:22:14



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