Mudanya’da temizlik çalışmaları yoğunlaştırıldı

Bilim insanları korona virüsün varyantlarına karşı aşılamanın önemini vurgularken, Mudanya Belediyesi son günlerde yeniden tırmanışa geçen vakalar sonrası temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Mudanya’nın genelinde sokak ve caddelerde yapılan rutin temizliğin yanı sıra, çöp konteynırları yıkanıyor, testi pozitif çıkan ve bildirim yapan vatandaşların yaşadığı site ve apartmanlar ile park ve bahçeler, ortak kullanım alanları ilaçlanıyor. Temizlik İşleri ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Veterinerlik Hizmetleri birimlerinin pandemi süresi boyunca sürdürdüğü temizlik ve dezenfekte çalışmalarına 4.dalga uyarılarına karşı titizlikle devam edileceğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Kentimizde yaz aylarında artan nüfusa paralel olarak temizlik çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Yeniden evlerimize kapanmamamız, sağlıkla sevdiklerimizle bir arada olabilmemiz için bilim insanlarının çağrılarını dikkate almalıyız. Sağlık çalışanları aşılama konusunda müthiş bir uğraş veriyor. Öncelikle aşımızı olalım, maske, mesafe ve temizliğimize dikkat edelim. Virüsü, kuralları doğru uygularsak yeneceğiz. Biz gece gündüz tüm ekiplerimizle hemşehrilerimin sağlığı için sahadayız. Çalışmalarımız Mudanyamızın tüm mahallelerinde sürecek. Tüm hemşehrilerimden de bu süreçte biraz daha özveri, sabır ve duyarlılık bekliyorum” diye konuştu.

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