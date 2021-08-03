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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BUÜ’de “her yaz yeni bir dil” projesi

İHA

BUÜ’de “her yaz yeni bir dil” projesi

Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ve Eğitime Destek Platformu Başkanı Ali Yılmaz’ın imzaladığı protokol sayesinde lise öğrencileri her yaz yeni bir dil öğrenecek.
BUÜ İlahiyat Fakültesi yerleşkesinde imzalanan protokol ile Bursa’da proje okulu olarak eğitim faaliyetlerine devam eden İmamHatip Lisesi öğrencilerinin her yaz tatilinde yeni bir dil öğrenmelerine yönelik kurslar düzenlenecek. İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Farsça dillerinde yürütülecek proje beş yıl sürecek.
Protokol töreninde konuşan BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Bilal Kemikli, bu eğitim için salonda toplanmış öğrencileri 5 sene sonunda birkaç dili öğrenmiş şekilde, fakültemizin öğrencisi olarak görmeyi umduğunu söyledi. Bunun yanı sıra fakülte olarak çeşitli paydaşlarla projeler üretmeye devam edeceklerini söyleyen Dekan Prof. Dr. Bilal Kemikli, “Fakültemiz 45 yıllık bir çınardır. 72 farklı ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Ekvator’dan bile öğrencimizin olduğu, dünyanın farklı dillerinin konuşulduğu BUÜ İlahiyat Fakültesi’ne rahatlıkla bir dünya fakültesi diyebiliriz. Bu fakültenin önünü açacak şey arkadan gelen kaynaklardır. Bu kaynak sizsiniz. Sevgili öğrenciler. Fakültemiz binasını gezerken Fuad Sezgin, Mehmet Akif Ersoy, İbnü’l Cezerî, Molla Fenarî, Necmettin Okyay gibi ilim, fikir, sanat ve devlet adamı sıfatıyla ön plana çıkmış isimlerle karşılaşacaksınız. İyi bir ilim adamı olursanız iyi bir devlet adamı da olursunuz. Sizi burada misafir ederken geleceğin ilim adamları olacağınıza inandığımı belirtmek istiyorum. Millet olarak ilerlememiz sizlerin gayretlerinizle olacaktır. Bu güzel projeyi düşünen ve hayata geçiren Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Muhammet Tarakcı hocamıza, yaz tatilinizi burada emek vererek geçirmeyi tercih ettiğiniz için size, sizleri Fakültemize gelmeye teşvik eden ailelerinize ve bu projeyi sizlere duyuran okul müdürlerinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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