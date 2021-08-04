Çocuklar bostanı Başkan Erdem’le gezdi

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu” kapsamında Kent Bostanları’nı ziyaret eden çocuklara eşlik etti. Başkan Erdem, bostanda ürün yetiştirme, tohum elde etme ve kompost gübre üretimi hakkında çocuklara bilgi verdi.

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu”na katılan çocuklar, yaz tatilini eğelenerek ve bilgi edinerek geçiriyor. İlk bölümü Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleşen etkinlikler Ağustos ayı boyunca da kırsal mahallelerde devam ediyor. Yaz okulu kapsamında çocuklar bu defa Nilüfer Kent Bostanları’nı gezdi. Büyükbalıklı ve Konaklı Mahallesi’ndeki çocuklar önce Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları’na gitti burada çocuklara Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de eşlik etti.

Başkan Turgay Erdem, bostanda yer alan Tohum Kütüphanesi, Kompost Evi ve bostanda yetiştirilen ürünler hakkında çocuklara detaylı bilgi verdi. Bostanda yetiştirilen ürünlerde hiçbir zirai ilaç kullanılmadığı bilgisini paylaşan Başkan Turgay Erdem, ata tohumunun önemini çocuklara anlattı. Tohum Kütüphanesi’ndeki yüzlerce çeşit tohumu bir arada gören çocuklar, ardından çeşitli türlerden domates, biber, mısır, ayçiçeği gibi ürünleri de dalında inceleme fırsatı buldu. Bostanda yer alan siyah salkım domates ile Amerika menşeili tohumlardan yetiştirilen rengârenk cam mısırlarını gören çocukların şaşkınlıkları, yüzlerinden okundu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Kompost Evi’nde de çocuklara kompost gübrenin oluşumunu uygulamalı olarak anlattı. Kompost ünitesine sebze atıkları atan çocuklar, kompost gübre oluşumunun aşamalarını da gördü.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Nilüfer Doğa ve Bilim Yaz Okulu”na katılan çocukların, katıldıkları atölyelerde yaz tatilini keyifli ve verimli bir şekilde geçirmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Erdem, “Yaz okulumuzu, çocuklarımızın kendi mahallelerine taşıyoruz. Çocuklar, yaz okulu kapsamında Nilüfer Kent Bostanları ve Misi’deki müzelere düzenlenen gezilerle de farklı deneyimler yaşıyor. Burada çocuklar, doğal yaşam alanlarındaki çalışmaları yerinde izledi. Tohum Kütüphanesi’ndeki tohumları, ardından buradaki tohumlarla yetiştirilen ürünleri gördüler. Kompost ünitesinde bu ürünlerin nasıl geri dönüşümünün sağlandığını, toprağa nasıl geri kazandırıldığını anlattık. Bu da çocukların ilgisini çekti” diye konuştu.

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