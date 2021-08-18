Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen bir işçi ağır yalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi 22. sokakta faaliyet gösteren mobilya atölyesinin 3. katında çalışan Meyil Demir (58), yük asansörüne bilmek için kapısını açıp adım attı. Boşluğa düşen işçi zemin kattaki asansörün üzerine düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten asansörün üzerine düşen işçi yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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