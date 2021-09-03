Millî atlet Bursa’nın gururu oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda, dünya şampiyonu olan Bursalı sporcu Berke Akçam’ı ağırladı.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide 49.38'lik derecesiyle Dünya Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Bursalı sporcu Berke Akçam, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dâiresi Başkanı Nurullah Yıldız, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer ve spor hocalarının da hazır bulunduğu ziyarette, başarılı sporcu Berke Akçam şampiyonada yaşadığı süreci anlattı. Samimi ortamda gerçekleştirilen ziyarette Başkan Aktaş, özel bir başarı elde eden sporcuya altın hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’ya sevinç yaşatan Berke Akçam’ı tebrik etti. Akçam’ın geçen yıl Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda 400 metre engellide 49.78’lik derecesiyle Gençler Türkiye rekorunu kırdığını ve Türk atletizm tarihinde Yasmani Capello’dan sonra 50 saniyenin altında koşan ikinci atlet olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Hatice Kübra İlgün’ün olimpiyatlardaki başarısında çok mutlu olduk çünkü Bursa’ya bir ilki yaşattı. Berke’de Bursa’da yaşayan ve Bursa’da okuyan bir sporcumuz. Kendisi bugüne kadar çok önemli başarılara imza attı. İnanıyorum ki hocalarımızın desteğiyle Berke çok daha önemli başarılara imza atacak. Berke, 400 metre engellide gençlerde Avrupa ve dünya şampiyonu oldu. Ben kendisini kutluyorum. Çok özel bir başarı. Bursa’nın ismini duyurması, başarı elde etmesi bizleri çok gururlandırdı” dedi.

“Bayrağımızı en üstlerde gösterdik”

Bursa’nın sporcusu olarak Avrupa ve dünya şampiyonu olmanın çok gurur verici olduğunu söyleyen Berke Akçam, “Hem ülkemi hem de şehrimi temsil ederek güzel bir başarı elde ettim. Bayrağımızı en üstlerde gösterdik ve İstiklâl Marşı’nı sesli bir şekilde okuttuk. Çok gurur vericiydi. Avrupa Büyükler Barajı’nı geçtim. Seneye orada yarışacağım. Ondan sonra da İslam Oyunları var. 2024 yılında da bir olimpiyat yarışımız var. Beni ağırladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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