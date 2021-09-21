Bursaspor'da takım Özcan Bizati'ye emanet

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Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor, Fatih Tekke'den boşalan teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'nin getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, Özcan Bizati ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edilerek, Bizati ve ekibine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulunuldu.

2000 yılından itibaren antrenörlük yapan Bizati; MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, A Milli Takım, Manisaspor, Pendikspor, Denizlispor, Samsunspor, Trabzonspor, Boluspor, Sivasspor, Bursaspor, Kayserispor takımlarında yardımcı antrenörlük ve teknik direktörlük görevlerini üstlendi. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-09-21 14:50:32



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