İranlı ünlü yönetmen Mecidi Bursa’ya geliyor

Bu yıl 8.'si düzenlenen Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali, dünyaca ünlü İranlı Yönetmen Mecid Mecidi’yi konuk ediyor. Yönetmen Mecidi ayrıca kendi yönettiği ‘Güneşin Çocukları’ filminin galasında Bursalı sinemaseverlerle buluşacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince düzenlenen festival, bu yıl İran sinemasının önemli isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. 8. kez düzenlenen festivalin final programı 5 Ekim Salı günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ana binasında gerçekleştirilecek. Kapanış gecesinin konukları arasında İranlı ünlü oyuncu, yönetmen ve yapımcılar da yer alacak.

Festivalin ödül törenine bu yıl ‘Cennetin Çocukları’ filmi ile Oscar’da en iyi yabancı film adaylığıyla ismini dünyaya duyuran Mecid Mecidi de konuk olacak. Bugüne kadar 42 filmin yönetmenliğini üstlenen Mecid Mecidi’nin, ayrıca son filmi ‘Güneşin Çocukları’ beyaz perde öncesinde Bursalı sinemaseverlerle buluşacak. 1998'de İran'ın tarihteki ilk Oscar adaylığını üstlenen yönetmen Mecidi, 4 Ekim Pazartesi günü kendisine ait ‘Güneşin Çocukları’ filminin Tayyare Kültür Merkezinde saat 18.00’da düzenlenecek galasına katılacak. Mecidi, 5 Ekim Salı günü BTSO ev sahipliğinde organize edilen 8. Uluslararası Yedi Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivalinin final gecesinde onur ödülünü alacak.

Festival Başkanı Eda Sürmeli yaptığı açıklamada, program kapsamında İran sinemasının önemli isimlerini Bursa’da ağırlayacaklarını ifade etti.

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