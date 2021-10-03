Tatbikat gerçeği aratmadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekibi ile ortak yaptığı yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı gerçeği aratmadı.

Bursa’da 576 personel, 118 itfaiye aracı, 30 istasyonu, 756 gönüllü itfaiyeci ve 70 gönüllü itfaiye noktası ile yılda ortalama 18 bin olaya müdahale eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, diğer taraftan eğitim çalışmalarına da hızla devam ediyor. Bu yıl içerisinde bu güne kadar 6 bin 500 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 100 kadar kurum ve kuruluşta da yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında İtfaiye Eğitim Merkezi’nde İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte yaralı kurtarma ve yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Gerçeği aratmayan tatbikatta ekipler senaryo gereği, binanın çatısında mahsur kalan yaralıyı hayatlarda aşağıya indirdi. Sorunsuz tamamlanan bu tatbikatın ardından da itfaiye ekiplerinin kontrolünde yangın söndürme ve yangın sonrası dumana maruz kalan bir yaralının ortamdan tahliyesi tatbikatları gerçekleştirildi.

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