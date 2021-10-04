Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi ağır yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Olay Akhisar Mahallesi Buluş Sokakta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan işçi, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Osman Baltacı'nın (50) imdadına arkadaşları yetişti. Yaralı işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.