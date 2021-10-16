Freni boşalan otomobil, motosiklet ile park halindeki araçlara çarptı

Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)BURSA´da, freni boşaldığı öne sürülen otomobil, motosiklete çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durdu. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Üzen (73) yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Orhangazi ilçesi Tekke Mahallesi Horhor Caddesi´nde meydana geldi. Celil Yılmaz (62) yönetimindeki 16 GT 384 plakalı otomobilin freni, yokuş aşağı inerken iddiaya göre boşaldı. Hızla ilerleyen otomobil, Yusuf Üzen yönetimindeki plakasız motosiklete ardından da park halindeki 16 AFC 718 ve 06 FY 1390 plakalı otomobillere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Üzen yaralandı. Yusuf Üzen, çağırılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Bu arada kaz anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Hasan BOZBEY

2021-10-16 13:43:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.