Başkan Dündar, İSSİAD yöneticileri ile buluştu

İstanbul Caddesi Sanayicileri ve İşadamları Derneği (İSSİAD) üyeleri ile bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın üç ana giriş kapısından biri olan İstanbul Caddesi’nin hak ettiği değere kavuşması için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi.

İSSİAD Başkanı Yakup Altınöz, dernek yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda İstanbul Caddesi’nin sorunlarını çözmek noktasında Başkan Mustafa Dündar’dan destek istedi. İstanbul Caddesi’ni, yerel yönetimlerin de desteğiyle prestijli bir bölge haline getirmeye kararlı olduklarını belirten Altınöz, “İstanbul Caddesi her türlü yatırımı hak ediyor. Bugün atıl durumda olan bölgede, başta emsal değer artışı olmak üzere yapılacak düzenlemelerle birlikte hem yeni yatırımlar yükselecek, hem de kaçak yapılaşmanın önü kesilmiş olacak. Ben inanıyorum ki caddemizde, yerel yönetimlerimizin de desteğiyle çok güzel gelişmeler yaşanacak. Caddemiz İstanbulMaslak gibi olacak” dedi.

İSSİAD üyelerine çalışmaları hakkında bilgi veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, şehri yönetirken istişare kültürüne büyük önem verdiklerini belirtti. Toplumun her kesimi ile sık sık bir araya gelerek, onların talep ve önerilerini dinlediklerini söyleyen Başkan Dündar, “Hizmet noktasında klasik belediyecilik anlayışının dışında, kurum farkı gözetmeksizin çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimden sağlığa, spordan çevre ve sosyal projelere kadar pek çok alanda hizmet üretiyoruz. Bunları yaparken vatandaşlarımızın talep ve önerilerini alıp, şehrin ihtiyaçları doğrultusunda da hayata geçiriyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi Atletizm Salonu, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi gibi kendi alanında Türkiye’nin en büyük ve en prestijli projelerini Bursa’ya kazandırdık. BAREM gibi sosyal belediyecilik alanında Türkiye’de bir ilk olacak projemizi de yakında tamamlayıp Bursa’ya kazandıracağız. Bursa’nın merkezinde inşa ettiğimiz Osmangazi Meydanı gibi, belediye tarihinin en büyük bütçeli projesinde de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.

“Vatandaşlarımızdan aldığımız güçle Osmangazi için, Bursa için hizmet üretmeye devam ediyoruz” diyen Başkan Dündar, “İstanbul Caddesi, Bursa’mızın üç ana giriş kapısından birisi. Son yıllarda ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşanan bu bölgenin sorunlarının çözümü için bize düşen ne sorumluluk varsa yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

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