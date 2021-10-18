(Özel) Yaraları iyileştiren böyle 'kudret'li ilaç yok

Çok güçlü bir yara kapatıcı özelliği olan kudret narı, asırlardır şifa verici bir bitki olarak kullanılmaya devam ediyor.

Antibiyotikler çıkmadan evvel insanların her hangi bir yara veya ülser, basur gibi rahatsızlıklar için zeytin yağında eritip kavanozlar içinde evlerinde özenle sakladığı kudret narı günümüzde de rağbet görüyor. Alternatif tıbbın vazgeçilmezlerinden olan kudret narının faydaları saymakla bitmiyor.

Bursa'da bitkisel ürünler satılan Nilüfer Köylü Pazarı'nda taze kudret narları tezgahları süslemeye başladı. Kudret narı satan pazarcı esnafı Furkan Şahin, bu harika bitkinin güçlü bir antibiyotik olduğunu ileri sürerek, ''Kudret narı bilhassa ülsere, mide yaralarına iyi geliyor. Karaciğer, kabızlık, basur tedavisinin yanı sıra hücreleri yeniler. Tanesini 4 liraya satıyoruz'' dedi.

Furkan Şahin, kudret narının ham halinin yanı sıra, zeytin yağında eritilmiş merhemini de sattıklarını ifade ederek, ''250 gramlık kavanozu 20, 500 gramını 35, bir kilosunu ise 80 liraya satıyoruz. Böylece vatandaş kendi evinde yapmaya uğraşmıyor'' diye konuştu.

Ülser ilacı nasıl yapılır?

Kudret narı (momardika charantia bolsanaple), sarmaşık olup, çiçekleri küçük sarı, yaprakları çınar ağacının yaprağı gibidir. Meyvesi, üstü çıkıntılı, yeşil hıyar gibidir. İçi beyaz ise de, kesilince kırmızı olur. Kırmızı çekirdekleri saklanıp mayısta dikilir. Mide ülserine karşı çok iyi ilaç olan kudret narı doğranıp, şişede ki bir kilo zeytin yağına konur. Şişe, güneşte bırakılır. Birkaç hafta sonra sabahları aç iken, bir çorba kaşığı içilip, bir saat hareketsiz yatılır. Bu yağ basur için de içilir. Derideki yaralara da sürülür.

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