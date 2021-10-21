BİKEP Osmangazi’de buluştu BİKEP, uygulamadaki farklılıkları kaldırmak için buluştu

Belediyelerin çalışmaları sırasında, yasa ve yönetmeliklerin uygulamalarından kaynaklanan farklılıkların ortadan kaldırılması maksadıyla kurulan, Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu’nun (BİKEP) istişare toplantısı, Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Sümbüllü Bahçe Konağı’nda dördüncüsü düzenlenen toplantıya Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Mehmet Veysi Tutkun, BUSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı Bülent Bay ile 17 ilçe belediyesinin birim yöneticileri katıldı. Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek, belediyeler arasında tecrübe ve bilgi paylaşımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen toplantıda, karşılaşılan sıkıntıların giderilmesi için ortak stratejiler belirlenerek işbirliği yapılması, bu işbirliğinde sürekliliğinin sağlanması için yapılacak çalışmalar ele alındı.

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, “Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu’nun maksadı, kamuda yasa ve yönetmeliklerin uygulamasında yaşanan farklılıkları ortadan kaldırılarak, uygulamada birlikteliğin sağlanmasıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve 17 ilçe belediyesinden birim yöneticisi arkadaşlarımızın katıldığı toplantılar, arkadaşlarımızın bilgi ve tecrübelerini paylaşması, birbirleri ile tanışıp kaynaşması adına da son derece önemli” diye konuştu.

Toplantının ardından Bursa İnsan Kaynakları ve Eğitim Platformu üyeleri, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile bir araya geldi. Başkan Dündar ile bir süre sohbet eden heyet, daha sonra Fetih Müzesi’ni gezdi.

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