İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu (2)



'ÖLEN KİŞİ ARACIMDAN 12 BİN LİRA ÇALDI'

İznik´te surlarda cesedi bulunan Faruk Kartalmış´ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ahmet Yavuz ve Mustafa Yanık´ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mustafa Yanık, ifadesinde Faruk Kartalmış´ın kendisine ait araçtan 12 bin lira para çaldığını bu parayı almaya çalışırken de Kartalmış´ın surlardan düştüğünü iddia etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şenol Poyraz/İZNİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-10-24 19:28:11



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