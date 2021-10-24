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İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu (2)

DHA

İznik'te tarihi surların yanında ceset bulundu (2)


'ÖLEN KİŞİ ARACIMDAN 12 BİN LİRA ÇALDI'
İznik´te surlarda cesedi bulunan Faruk Kartalmış´ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan Ahmet Yavuz ve Mustafa Yanık´ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Mustafa Yanık, ifadesinde Faruk Kartalmış´ın kendisine ait araçtan 12 bin lira para çaldığını bu parayı almaya çalışırken de Kartalmış´ın surlardan düştüğünü iddia etti. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şenol Poyraz/İZNİK (Bursa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-10-24 19:28:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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