Polisten kaçarken takla atan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaya olarak kayıplara karıştı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerini gören şüphelilerin kaçtığı hafif ticari araç takla attı. Takla atan araçtan çıkan 3 şüpheli, yaya olarak kaçıp, kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayı gören mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polisi gören 3 şüpheli, 16 LH 742 plakalı hafif ticari araca binerek kaçmaya başladı. Olay yerine yakın toprak yığınına çarpan şüphelilerin aracı takla attı. Araçtan inen 3 şüpheli, yaya olarak kaçtı. Takla atan araç, yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-10-24 23:50:18



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