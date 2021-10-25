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Metroda bekleme süresi azaldı, kapasite arttı 140 milyonluk yatırım

İHA

Metroda bekleme süresi azaldı, kapasite arttı 140 milyonluk yatırım

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut raylı sistemde bekleme süresini 2 dakikaya indiren ve kapasiteyi yüzde 66 oranında artıran ”Bursaray sinyalizasyon sistemi revizyonu” tamamlandı. Yaklaşık 140 milyon TL harcanan proje ile Bursalılar 2 dakikaya inen bekleme süresi ile işlerine ve ailelerine daha hızlı ulaşabilecek.
Bursa kent içi ulaşım sisteminin ana omurgasını oluşturan Bursaray’ın daha verimli kullanılabilmesi maksadıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Sinyalizasyon Optimizasyonu başarıyla tamamlandı. Üniversite Arabayatağı arasındaki 23 kilometrelik hattı kapsayan çalışmanın ilk fazı 10 Ekim 2020’de, ikinci fazı 21 Mart 2021’de ve son fazı da 21 Ağustos 2021’de tamamlandı. Pandemi koşullarında ulaşımın daha seri sağlanması amacıyla sistem yeni eğitim dönemiyle birlikte devreye alındı.
Toplu ulaşımın aksamaması amacıyla normal işletimin durduğu gece 12.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında sürdürülen çalışmalara yaklaşık 140 milyon TL harcandı. Yapılan çalışma ile daha önce Üniversite Nilüfer arası 6 dakika ve NilüferArabayatağı arası azamî 3,5 dakika sefer sıklığını destekleyen sinyalizasyon sistemi, Üniversite Arabayatağı arasında 2 dakika sefer sıklığını destekleyecek şekilde tasarlandı. Her bir batı seferlerinin önüne ek seferler konulabildi. Yeni sinyalizasyon ve makaslar sayesinde yoğun saatlerde sadece Küçüksanayi Demirtaşpaşa arasında çalışan 3 nolu yeni bir hat oluşturuldu. Herhangi bir araç alımı yapılmadan kapasite arttırıldı. Sistem devreye alınmadan önce, 07:30 09:00 saatleri arasında, Acemler’den üniversite istikametine ancak 15 sefer yapılabilirken, sistem devreye alındıktan sonra, 07:30 09:00 saatleri arasında, ek seferler ile Küçük Sanayi Demirtaşpaşa arasında işletilen hat 3 ile Acemlerden üniversite istikametine, 23 sefer yapılmaya başlandı. Sefer sayısı yeni araç alınması halinde 30’a kadar çıkabilecek. Mevcut durumdaki kapasite, sadece Acemlerden üniversite istikametine yüzde 53 oranında artmış oldu. Yeni alınacak araçların devreye alınmasıyla bütün hat için toplam kapasite artışı yaklaşık yüzde 66’ya ulaşacak.
Raylı sistem de büyüyor
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, raylı sistemde bekleme sürelerini azaltıp, kapasiteyi artıran projenin tanıtımını düzenlendiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Bursaray Şehreküstü İstasyonu’ndaki toplantıya katılmak için Acemler Bursaspor İstasyonu’ndan metroya binen Başkan Aktaş, bir ara vatman koltuğuna geçerek, aracı sürdü. Şehreküstü İstasyonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısına Başkan Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Atilla Ödünç ve Ahmet Kılıç, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Törende katılan Başkan Aktaş, raylı sistemin yapımına 1998 yalında başladığını ve 2002 yılında Organize Sanayi Şehreküstü, Küçük Sanayi Şehreküstü hatları ile hizmete açıldığını hatırlattı. O yıllarda 2 milyon 200 bin olan Bursa nüfusunun bugün 3 milyonu aştığını dile getiren Başkan Aktaş, “Kent içi trafiği rahatlatmak amacıyla 23 yıl önce temeli atılan Bursaray, şehrimizin gelişimine paralel olarak büyüyor. Yeni hatlar eklemekle beraber, mevcut hatların da en verimli şekilde kullanılması için çalışıyoruz. Yaklaşık 140 milyon TL harcadığımız sinyalizasyon optimizasyonu da bu çalışmalardan biri. Sadece birkaç kilometre yeni hat maliyetine biz bütün hattı revize etmiş olduk. Çalışmalar gece devam etti ve hamdolsun hiçbir iş kazası olmadan çalışma tamamlandı. Artık yoğunluğa da gerek yok çünkü 2 dakika sonra yenisi gelecek” diye konuştu.
Yeni hedef T2 ve Görükle hattı
Raylı sistemde bekleme sürelerini 2 dakikaya indiren çalışmanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Aktaş, inşaatı devam eden T2 hattı ve Üniversite Hattı’nın Görükle’ye kadar uzatılması projelerine de değindi. T2 hattının önümüzdeki yıl ortasına kadar bitirileceğini dile getiren Başkan Aktaş, sinyalizasyon ekibinin hazırlanması ve monte edilecek malzemelerinin üretilmesi çalışmalarının yurtdışında devam ettiğini kaydetti. Üniversite Görükle Hattı’na da önümüzdeki yıl muhakkak başlayacaklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Üzerine basa basa söylüyorum Çünkü şehrin batısına doğru şehir büyüyor, oraya doğru bu hattı uzatmamız lazım” dedi. Başkan Aktaş, Acemler ve Nilüfer istasyonları arasına projelendirilen Odunluk İstasyonu’nun da tamamlandığını, yeni istasyondan yolcu alınmaya başlandığını da sözlerine ekledi.
Konforlu ulaşım
Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa için son derece önemli bir çalışmanın daha tamamlandığını belirterek, “Diğer illerle kıyaslandığında Bursa’mız raylı sistemde uzun ve önemli hatlara sahip. Bir taraftan yeni hatlar gelirken, diğer taraftan mevcut hatta bekleme süresinin yara yarına azaltılmasıyla Bursa Büyükşehir Belediyemiz konforlu ve rahat ulaşımın adresi oldu. Ben çalışmada emeği geçen Büyükşehir Belediyemiz ve Burulaş ailesini tebrik ediyorum” dedi.
Mühendislik harikası
Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de projeyi bir mühendislik harikası olarak nitelendirerek, “Başkanımız bu projeyi bize ilk sunduğunda açıkçası pek makul gelmemişti. Bugün gelinen noktada bekleme süresinin 4 dakikadan 2 dakikaya indiğini ve kapasitesinin yüzde 66 arttığını görüyoruz. Çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bursa’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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