Bursa'da o yollar trafiğe kapanıyor

Bursa'da trafik akışı yarın yeniden düzenlenecek.

27 Ekim 2021 tarihinde 09.0013.00 saatleri arasında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Garanti Bankası önünden Nilüfer Belediyesince okullar arası Cumhuriyet Koşusu yapılacağından dolayı bazı güzergahlarda değişikliğe gidildi. Koşu öncesi ve sonrasında Nilüfer İlçesi Fatih Sultan Mehmet Cami Kavşağından Tuna Kavşağı arası Esentepe Kavşağı istikameti araç trafiğine kapatılacak, trafik akımı karşı diğer şeritten gidiş geliş olarak sağlanacak koşu etkinliği güzergahında bulunan Kanuni Caddesi Etiğim Caddesi Kavşağına kadar bağlantı yolları ve sokakları Eğitim Caddesi Nilüfer Belediye Başkanlığı hizmet binasına kadar olan bağlantı yolları ve sokakları trafiğe 13.00 saatine kadar kapatılacak. Bu istikameti kullanacak olan araç sürücülerinin alternatif güzergâh olarak Mudanya yolu İzmir ya da Ata Bulvarı istikametlerini kullanmalarının uygun olacağı bildirildi.

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