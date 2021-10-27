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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katırlı ve Muratoba arasına 2,5 kilometrelik yeni yol

İHA

Katırlı ve Muratoba arasına 2,5 kilometrelik yeni yol

Gemlik Belediyesi, köylerde ulaşımı kolaylaştırma atağına bir yenisini ekledi. Katırlı ile Muratoba arasında açılan 2 bin 500 metrelik yolun sathî kaplaması tamamlanarak ulaşıma açıldı.
Gemlik Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım ve tarımı kolaylaştıracak yeni yol yapım ve mevcut yolların bakımı çalışmalarına devam ediyor. Zeytin hasadı öncesi zeytincilerin kolaylıkla bahçelerine ulaşabilmeleri için mevcut yolları yenileyen Gemlik Belediyesi, ihtiyaç duyulan yerlerde de yeni güzergâhlar açarak ulaşımı kolaylaştırıyor.
Yeni açılan yollara bir yenisi de Katırlı’da eklendi. Katırlı ile Muratoba köyleri arasında kalan ve zeytinliklerin arasında kalan toprak yol, ekiplerce genişletilerek sathi kaplama yapıldı. Böylece otomobillerin de rahatlıkla kullanabileceği, üç metre genişliğinde yol trafiğe açıldı.
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, yeni yolu incelemek üzere köylüler ile bir araya geldi. Muhtar Raşit Ertunç tarafından karşılanan Başkan Sertaslan, köy kahvesinde ihtiyaç ve talepleri dinledi. Daha sonra yeni yapılan yola geçen Sertaslan, burada incelemelerde bulundu. “Yolumuz Katırlı ve Muratobalılara hayırlı olsun” diyen Başkan Mehmet Uğur Sertaslan, “Kırsal mahallelerimizde özellikle zeytin mevsimi ve kış aylarında ulaşımı kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

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