Oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşinin düğününde oynadı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-OYUNCU Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğününde doyasıya oynadı.

Televizyon kanallarında yayınlanan birçok dize rol alan oyuncu Aslıhan Gürbüz'ün kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz, Melike Yıldız ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen düğünle evlendi. Kardeşinin düğününde maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek katılan oyuncu Gürbüz, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. Gürbüz, geline altın takarken, mutluluklar diledi. DHA-Magazin Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-08 19:16:30



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