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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esenköy Mahalle Konağı yenilendi

İHA

Esenköy Mahalle Konağı yenilendi

İnegöl Belediyesi, Esenköy Mahalle Konağını yenileyerek hizmete açtı.
İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde özellikle mahalle sakinlerinin buluşma noktası olan ve dışarıdan gelen misafirlerin ağırlanması noktasında da önem arz eden mahalle konaklarını bir bir yenilemeye devam ediyor. Daha önce farklı kırsal mahallelerde yapılan mahalle konaklarının tadilatlarının ardından son olarak Esenköy’de kullanım ömrünü tamamlamış olan mahalle konağında büyük bir onarım ve tadilat çalışması yapıldı.
Baştan aşağı yenilenen mahalle konağında binanın mevcut eski çatısı komple sökülerek yeniden çatı yapıldı. Eski kerpiç duvar yıkılarak yeniden duvar örüldü. Binanın iç ve dış cephesi yeniden sıvanarak boya yapıldı. Kahvehane içinde çay ocağı kısmına mutfak dolabı ve tezgah yapıldı. İki adet erkek tuvaletine bir adet bayan tuvaleti ilave edilerek tuvaletlerin hem dış cephesinde iyileştirme hem de içleri seramik kaplama yapılarak PVC kapı ve pencereler takıldı. Kahvehane yanında atıl şekilde bulunan oda Muhtar Odası olarak düzenlenerek binanın ön kısmına da balkon imalatı yapıldı. Balkon üzerine de sundurma imalatı yapıldı. Konak ile tuvalet çevreleri kilitli taş kaplama ile çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Mahalle konağı çevresinde bulunan eski tel örgüler kaldırılarak yeni panel çit uygulaması yapıldı.
Yeni görünümü ile modern bir yapıya dönüşen Esenköy Mahalle Konağında tamamlanan çalışmaları Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı ve parti yöneticileri ile birlikte yerinde inceledi. Burada bir açıklama da yapan Başkan Taban, “Tüm mahallelerimizde eskimiş, kullanım ömrünü tamamlamış olan mahalle konaklarımızı yenileme çalışmamız devam ediyor. Esenköy mahallemizi de programımız içerisine almıştık. Arkadaşlarımız tabanından tavanına, camını, penceresini, lavabolarını, peyzaj alanlarını, sert zemin yürüyüş alanlarını da planlayarak burada güzel bir çalışmayı ortaya koydular. İnşallah bahçe alanında da hava şartları müsaade ettiğinde bir düzenleme gerçekleştirerek çok güzel bir mekan oluşturulmuş olacak. Bu mekanlar hem buradaki vatandaşlarımızın zaman geçirdiği hem de dışarıdan bir misafir geldiğinde en güzel şekilde ağırlanması için önemli mekanlar” dedi.
Mahalle konağının yeni görünümü ile hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Taban, “İnsanın yaşadığı yerde hem yeni yeni ihtiyaçlar doğuyor hem de beraberinde bir taraftan geçmişte yapılan yatırımlar da eskiyip yenileme gereği duyulabiliyor. Ben geçmişten bu yana burada emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bizlere de eserler yapmak nasip olsun. Çünkü geride kalan bu eserlerdir. Mahalle sakinlerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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