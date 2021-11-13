Mustafakemalpaşa’da Güvercin Uçuş Festivali

Mustafakemalpaşa’da bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘EFU Uluslararası Seyyar Mobil Güvercin Uçuş Festivali’nde görücüye çıkan rengârenk güvercinler hünerlerini sergiledi.

Güvercin sevgisini uluslararası platformalar taşıyan ve Avrupa Sanat Güvercinleri Federasyonu’na (EFU) üye olarak başarısını taçlandıran Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği öncülüğünde Mustafakemalpaşa Belediyesi işbirliği ile yapılan festivalde 200 güvercin yarıştı.

EFU’nun uluslararası arenadaki son ayak güvercin yarışmasının da düzenlediği etkinliğe, Aralık Mahallesi ev sahipliği yaptı.

200 güvercinin yarıştığı festivalde; Damcı takla, Dönek, Kelebek, Dolapçı, Adana, Osmanlı makaracısı, Birmingham ve Vuta ırkları görücüye çıktı. Gökyüzünü şenlendiren güvercinler, uzun dönme, çember netliği, dalış ve hız gibi değerlendirmelere göre EFU komitesi tarafından puanlandı.

Büyük ilgi gören festivalde rengârenk güvercinlerin gökyüzündeki performansı heyecanla izlendi.

EFU Uluslararası Seyyar Mobil Güvercin Uçuş Festivali’ndedereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

Yarışmaların ardından Gökyüzünün Efsane Kanatları Derneği Başkanı Musa Çelik, festivale katkılarından dolayı Belediye Başkanı Mehmet Kanar’a teşekkür plaketi takdim etti.

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