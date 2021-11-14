TOFAŞ - Gaziantep Basketbol: 70-89

Semih ŞAHİN / BURSA (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Batuhan Söylemezoğlu
TOFAŞ: Zubcic 24, Berk Uğurlu 7, Cruz 12, Simmons 8, Cook 5, Yiğit Arslan 4, Emre Tanışan, Shepherd, Muhsin Yaşar 10
GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson 21, Luther 8, Gulley 11, İsmail Cem Ulusoy, Kaba 18, Harun Apaydın, Ahmet Furkan Özkan 2, Orhan Aydın Haciyeva 6, Dusan Cantekin 10, Alp Karahan, Doyle 13
1'İNCİ PERİYOT: 9-22
İLK YARI: 36-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-65ING Basketbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda TOFAŞ'ı 89-70 mağlup etti.
ING Basketbol Süper Ligi 8'inci haftasında TOFAŞ, evinde Gaziantep Basketbol´u ağırladı. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan karşılaşmaya Berk Uğurlu, Pako Cruz, Elgin Cook, Tomislav Zubcic, Jeremy Simmons beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Pako Cruz´un üçlüğüyle buldu. Rakibin 9-0´lık serisine Tomislav Zubcic´in orta mesafeli basketiyle son veren Bursa temsilcisi, televizyon molasına 5-9 geride girdi. Mola dönüşü 7. dakikaya girerken fark 8´e çıktı: 7-15. Moladan Pako Cruz´un basketiyle dönen ev sahibi takım, ilk çeyreği 9-22 geride kapattı.
İkinci periyodun başında Muhsin Yaşar´ın sayılarıyla farkı eritmeye çalışan TOFAŞ Basketbol Takımı, 12. dakikayı 17-26 geride geçti. Pako Cruz´un basketleri sonrası Tomislav Zubcic´in elinden 2 üçlük bulan Mavi Yeşilli takım, Jeremy Simmons´ın alley-oop smacıyla 16. dakikada farkı 4´e çekti: 29-33. Pako Cruz´un üçlüğü skoru 34-36´ya getirirken, devre 36-43 konuk ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı.
Üçüncü periyot karşılıklı sayılarla başlarken, 24. dakikada fark yeniden çift hanelere (39-49) çıktı. Son çeyreğe 48-66 geride giren TOFAŞ, dördüncü periyodun başında rakibin sayılarına Tomislav Zubcic ile karşılık verse de son 8 dakikaya 52-70 Gaziantep Basketbol üstünlüğüyle girildi. Bitime 3.55 kala konuk ekip farkı 21´e (57-78) çıkartırken, TOFAŞ; Tomislav Zubcic ve Berk Uğurlu´nun basketleriyle bitime 1.40 kala 16´ya (66-82) çekse de parkeden 70-89 mağlup ayrıldı
Gaziantep Basketbol karşısında TOFAŞ´ta Tomislav Zubcic 24 sayı; Pako Cruz 12 sayı; Muhsin Yaşar 10 sayıyla oynadı.
TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 9'uncu haftasında 20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Semt77 Yalova Basketbol ile karşı karşıya gelecek. 90'ıncı Yıl Spor Salonu´nda oynanacak mücadele saat 20.15´te başlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2021-11-14 18:12:13
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