Bursa'yı güzellik üssü haline getirdiler

Güzelliğiyle adından sıklıkla konuşturan ünlü isimler artık İstanbul’u değil Bursa’yı tercih ediyor.

Suna Dumankaya Bursa Güzellik Merkezi işletme sahipleri Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya Bursa’yı güzellik üssü haline getirdi. Daha önce de sanat ve medya camiasından pek çok sevilen ismi merkezlerinde ağırlayıp bakım yapan merkezin konukları bu sefer de Eski Türkiye güzellik Kraliçesi Arzum Onan, Sinema ve dizi oyuncusu Gülenay Kalkan ile Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ın eşi tasarımcı Berna Ataman oldu. Kişisel bakımlarını bu merkezde yaptıran ünlü isimlerin memnuniyeti dile getirdiler. Samimi sohbetler eşliğinde keyifli anlar da yaşayan Arzum Onan, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ve Berna Ataman ziyaret boyunca bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Güler yüzleri ve sempatik tavırlarıyla beğeni kazanan sevilen isimler Suna Dumankaya Bursa güzellik merkezi kurucuları Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya ile her biri alanında başarılı ekip arkadaşlarına teşekkür edip, orada geçirdikleri keyifli ve bol kahkahalı anları sosyal medyalarından da paylaştılar. Yıllardır güzelliği hep konuşulan tescilli güzel Arzum Onan, sosyal medya hesabından Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya ile birlikte paylaştığı fotoğrafla memnuniyetini ve mutluluğunu yaptığı şu paylaşımla “Bu son iki gündür spordan masaja masajdan bakıma müthiş bir özen içinde pamuklara sarmalandık. Başta canım Suna Dumanka’ya; bu iki güzel kadın Aysuda Akbulut ve Zeynep Kaya’ya teşekkür ediyorum. Ve tabi ki Suna Dumankaya Bursa ailesi ellerinize sağlık” ifade etti.

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