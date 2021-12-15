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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Medikalciler fiyat farkı ödemesi talep ediyor

İHA

Medikalciler fiyat farkı ödemesi talep ediyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olan tıbbî cihaz ve medikal sektörünün sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile bir araya geldiğimiz toplantıda TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte tıbbi cihaz ve medikal sektöründe yaşanan sıkıntıları ve çözüm tekliflerimizi paylaştık. Sektörün beklentileri doğrultusunda önümüzdeki süreçte olumlu adımlar atılacağına inanıyoruz.” dedi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) sektörlerde yaşanan sıkıntılara çözüm üretmek için çalışmalarını sürdürüyor. Pandeminin ilk gününden bu yana gerek fiziki gerekse de dijital ortamda yüzlerce istişare toplantısı gerçekleştiren BTSO, son olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz’ün iştirâkiyle tıbbî cihaz ve medikal sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ın yanı sıra BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez, BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Erol Kılıç, BTSO Meclis Üyeleri Ehet Taştan ve Kadri Örtmen, 60. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kemal Terzi ve Komite Üyesi Mehmet Ercüment Dai’nin de katıldığı toplantıda BTSO 60. Meslek Komitesi tarafından sektörün öncelikli beklentileri doğrultusunda hazırlanan 6 maddelik öneri paketi ele alındı. Öneri paketinde medikal sektör firmalarının kamu ve üniversite hastaneleriyle yapmış oldukları sözleşmelerde fiyat farkı iyileştirilmelerin yapılması, kira ödemeleri konusunda yasal bir düzenleme yapılması, vergi borçlarının ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, sektörün bankalardan kullanmış oldukları kredilerin taksit ödemelerinin uzatılması, yurt dışı fuar ve tıp kongrelerine yönelik KOSGEB veya Ticaret Bakanlığı’nca sağlanan destek oranlarının artırılması ve Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) rakamlarının yıllık enflasyon oranında güncellenmesi konuları yer aldı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tıbbi cihaz sektörünün toplum sağlığı ve ülke ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Pandemi ile mücadelede sağlık hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi için sektör temsilcilerinin üzerine düşen her türlü görevi büyük bir özveri ile yerine getirdiğini belirten İbrahim Burkay, Oda olarak firmaların ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini bildirdi. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda sektörün taleplerini aktardıklarını belirten Başkan Burkay, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte tıbbi cihaz ve medikal sektöründe yaşanan sıkıntıları ve çözüm önerilerimizi paylaştık. Sayın Bakanımız gündeme getirdiğimiz konulara son derece olumlu yaklaştı. Birikmiş kamu alacaklarının ödenmesi konusu başta olmak üzere sektörümüzün ihtiyaçları doğrultusunda kısa sürede çözüm odaklı adımlar atılmasını bekliyoruz.” dedi.
TOBB Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz, tıbbî cihaz sektöründe son dönemde yaşanan sorunların, kurdaki oynaklık ile çok daha ciddi bir duruma geldiğine dikkati çekti. “Son 10 yılın en kaotik dönemini yaşıyoruz.” diyen Özgürbüz, “Tıbbî cihaz sektörü, ticaretinin büyük bir kısmını kamu ile yapıyor. Devletin ticari yönden büyük etkisi var. Sektördeki işletmelerin yüzde 70’i kamu finansmanıyla işlerini yürütüyor. Ancak son iki yıldır birikmiş alacakların ödenmesinde yaşanan gecikmeler, kurdaki yükselişle birleşince sektörde işler çözülemez bir hale geldi. Şu anda kamu ile iş yapan firmalarda fiyat farkı sıkıntısı var. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Devlet Malzeme Ofisi ile yaptığı sözleşmelerini cayma bedeli ödeyerek fesheden çok sayıda meslektaşımız oldu. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın ihalelerinde böyle bir şansınız yok. Taahhütlerinizi yerine getiremezseniz daha ağır yaptırımlar ve ihalelerden men edilmekle karşılaşabilirsiniz.” dedi.
“Yıl sonuna kadar ödemelerde iyi bir noktaya gelineceğine inanıyoruz”
Tıbbî cihaz sektörünün sağlık sisteminin önemli bir dişlisi olduğunu ifade eden Özgürbüz, sektördeki tedarik aksamasının sağlık sistemini olumsuz etkileyeceğine vurgu yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından firmalara yapılacağı açıklanan 3 milyar liralık son ödemeyle alacakların 2020 Ekim ayına kadarlık kısmının tamamlanmış olacağını ifade eden Özgürbüz, “Yıl sonunda ödemeler konusunda iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Bu süreçte sektörümüzün 2021 yılı Temmuz ayına kadar olan tüm alacaklarının ödenmesini bekliyoruz. Devletimizin fedakârlık yapması gerekiyor. Köprüden önceki son çıkıştayız. Bu ödeme ile firmalarımız kendini toparlama ve seneye daha umutlu başlama imkânına sahip olacaktır. Bu badireyi bir şekilde atlatacağız ancak bizim artık yeni ve gerçekçi bir sistem kurmamız gerekiyor.” diye konuştu.
BTSO Sağlık Konseyi Başkanı Erol Kılıç ise kamu hizmeti veren sağlık sektörünün stratejik sektör olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sektörün zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Kılıç, “Bankalarda yüzde 22 faizden aşağı kredi bulamıyoruz. 18 aya varan vade ile satış yapıyoruz ancak gününde ödeme alamıyoruz. Diğer taraftan medikal malzeme ve ilaç sektöründe yaklaşık maliyet sorunu var. Doğru şekilde araştırma yapılmadan maliyet veriliyor. Türkiye’de biz 2 euro karşılığında MR çekerken, Almanya’da aynı makine ile 700 euro faturalandırma yapılıyor. Fiyatların reel olup olmadığı rekabete göre değerlendirilmemeli.” dedi.
“Fiyat farkı ödemesi talep ediyoruz”
BTSO 60. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Kemal Terzi de medikal sektörü firmalarının kamu ve üniversite hastaneleriyle uzun süreli sözleşmelerle çalıştıklarını, son dönemde hızla yükselen döviz kurlarının firmaların sözleşmelerdeki taahhütlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını kaydetti. Medikal sektöründeki firmaların ürün tedarik etmekte güçlük çektiğini ifade eden Terzi, “Firmalara fiyat farkı ödemesi veya sözleşme fesih hakkı tanınmasını talep ediyoruz. Vergi borçları ve kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ve banka kredi borçları için yeni bir ödeme takvimi oluşturulması da sektörümüzün öncelikli beklentileri arasında yer alıyor.” dedi.
“Tedarik sıkıntıları arttı”
BTSO 60. Meslek Komitesi Meclis Üyesi Ehet Taştan ise sektördeki tedarik sıkıntılarını toplantı gündemine taşıdı. Artan döviz kurunun sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Taştan devletin gerekli tedbirleri almasını beklediklerini kaydetti.
BTSO 60. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Kadri Örtmen de mevcut sözleşmeler için fiyat farkının elzem olduğunu kaydetti. Örtmen, “Malzemelerin yüzde 90’ı yurt dışından geliyor. Uzun süreli sözleşmelerde bu yükün taşınması mümkün değil. Bu konuda mutlaka bir adım atılması gerekiyor.” diye konuştu.

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