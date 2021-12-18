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Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk ediyor

İHA

Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk ediyor

Bursaspor, Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor’u konuk edecek. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan mücadele saat 16.00’da başlayacak.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Bursaspor sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u ağırlayacak. Bitci Timsah Park’ta oynanacak olan müsabaka saat 16.00’da start alacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Emir Eray Eyisoy ve Mehmet Akıncık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Enes Kanpara olacak. Son olarak Ümraniyespor’a deplasmanda mağlup olan ve henüz teknik direktörü olmayan yeşilbeyazlı takım taraftarı önünde moral ararken, üst üste iki mağlubiyetin ardından Balıkesirspor galibiyeti ile PlayOff hattında kalan Bandırmaspor da zorlu deplasmandan puan almaya çalışacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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