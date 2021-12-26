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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Magandalar için soruşturma başlatıldı

İHA

Magandalar için soruşturma başlatıldı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, İnegöl Belediyesi’ne ait çöp konteynerine yanıcı madde koyarak kullanılamaz hale gelmesine sebep olan kişi veya kişilerle ilgili “Yakarak Kamu Malına Zarar Verme” suçundan soruşturma başlattı.
Yapılan tüm uyarı ve ikazlara, alınan tüm önlemlere rağmen kendini bilmez kişilerin bu olumsuz davranışları son bulmazken, magandalığın son örneği geçtiğimiz günlerde 6 Eylül Caddesinde yaşandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, İnegöl Belediyesi’ne ait çöp konteynerinin içerisinde ismi henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin yanıcı madde atarak konteynerin kullanılamaz hale getirildi. Bu olay sonrası güvenlik kamera görüntülerini “Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir.” Sözleriyle sosyal medya hesaplarından paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban’ın paylaşımı sonrası, vatandaşlardan da ciddi tepkiler gelmişti.
İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İnegöl Adalet Sarayı resmi internet sitesinden 25 Aralık Cumartesi günü konuya ilişkin yapılan açıklamada; “22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi'nde bulunan İnegöl Belediyesi'ne ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine sebep olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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