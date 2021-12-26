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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88

DHA

TOFAŞ - Galatasaray Nef: 77-88


Muammer İRTEM / BURSA (DHA)SALON: Nilüfer TOFAŞ
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Osman Sinan İşgüder, Erhan Gürsel
TOFAŞ: Zubcic 16, Berk Uğurlu 10, Cruz 8, Cook 4, Muhsin Yaşar 11, Emre Tanışan, Shepherd 11, Yiğit Arslan 8, Simmons 9, Enis Kıvanç Çöl
GALATASARAY NEF: Bost 18, Trimble 8, Sadık Emir Kabaca 7, Purcell 23, Kravish 19, Rıdvan Öncel, Göksenin Köksal 2, Okben Ulubay, Blackshear 11, Canberk Kuş
1'İNCİ PERİYOT: 25-23
İLK YARI: 40-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-63
5 FAUL: 34.05 Cook (TOFAŞ)ING Basketbol Süper Ligi'nin 14´üncü haftasında TOFAŞ, sahasında karşılaştığı Galatasaray Nef´e 88-77 mağlup oldu.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2021-12-26 22:29:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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